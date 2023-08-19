Как помочь украинцам пережить отопительный сезон – грозит ли Украине новый блэкаут

Подготовка к отопительному сезону 2023-24 остается одной из важнейших задача Украины, учитывая, что, согласно прогнозам и нашей разведки, и британской, россияне продолжать террористические атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии", как наша страна готовится к очередной зиме, которая, похоже, снова будет очень непростой.

Отключение электроэнергии в Украине. Фото: из открытых источников

Долги на энергетическом рынке – еще одна проблема, которая будет иметь негативные последствия

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб рассуждает так:

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"Украинскую энергосистему готовят к работе в сверхсложных условиях, обусловленных не только прошлогодними обстрелами. Россияне в любой момент могут вернуться к серийным ударам по критической инфраструктуре. Но это только один из вызовов".

По словам эксперта, долги на энергетическом рынке – еще одна проблема, которая будет иметь негативные последствия.

"Это средства, которых недостает в процессе подготовки к зиме. Из-за огромной задолженности и ее стремительного увеличения ухудшается не только финансовое, но и техническое состояние участников рынка. Они не имеют возможности своевременно рассчитаться с подрядчиками, выплатить зарплату своим работникам. В итоге страдают потребители. Вопрос взаиморасчетов и соответственно гармонизации работы рынка – сегодня один из ключевых", – уверена Виктория Гриб.

То же, продолжает она, касается долгов населения. Подчеркивая, что в условиях чрезвычайно сложной экономической ситуации в стране необходимо облегчить "тарифное бремя" для наиболее уязвимых категорий украинцев.

"Для этого стоит обратить внимание на европейский опыт создания Фонда снижения энергетической уязвимости (Energy Vulnerability Fund), который позволил бы предложить компенсацию по счетам наиболее уязвимым домохозяйствам. Такой подход, – отмечает нардеп, – намного эффективнее и прозрачнее, чем ручное сдерживание тарифов. Подобный опыт ввела соседняя Молдова. Это отличная возможность помочь украинцам пережить второй отопительный сезон в условиях полномасштабной войны".

Вряд ли грядущий отопительный сезон окажется хуже предыдущего

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев считает, что в дискуссии между теми, кто рассказывает о чрезвычайных успехах во время подготовки к отопительному сезону – и теми, кто кричит, что всё пропало и нас ожидает самая тяжелая в истории зима, объективно верной является позиция где-то посередине.

"Действительно, существует ряд проблем, связанных с несоблюдением графика ремонтных работ, недостачей финансирования и нового оборудования. Но ремонтные работы продолжаются, в большинстве своем они успешны. Запасы топлива растут, а автономность территориальных громад увеличивается", – отмечает эксперт.

Безусловно, продолжает он, энергетический баланс в Украине сейчас более шаткий, чем был год назад. Не так много резервов мощности, не настолько заполнены наши склады с оборудованием.

"Однако ПВО и ПРО стали значительно сильнее. Энергетики знают, что делать в случае системных аварий. Соответствующие действия отработаны. А домохозяйства и промышленные предприятия быстро обеспечивают себя автономными источниками питания. И значительно больше используют местные источники энергии. Учитывая это, вряд ли грядущий отопительный сезон окажется хуже предыдущего, – констатирует Геннадий Рябцев. – Следует ожидать стабилизационных отключений в прифронтовых регионах, а также не только там – после очередных атак на энергетическую инфраструктуру. Но тотальных коллапса, блэкаутов и других страшилок зимой не прогнозируется, учитывая вышесказанное".

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