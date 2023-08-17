Снова будут обстрелы: британская разведка оценила способность Украины пройти отопительный сезон

Удары российских войск по энергетической инфраструктуре Украины, с большой долей вероятности, продолжатся этой зимой. Однако Украина уже доказала способность пройти сложный период. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Украина способна пройти отопительный сезон. Фото: dtek.com

Как отмечается в сводке, несмотря на постоянное военное давление, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива в течение приближающегося зимнего периода.

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По данным британской разведки, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержания производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электростанций в зимний период, а также существенные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.

"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина прошлой зимой продемонстрировала, что у нее есть квалифицированная рабочая сила и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", — отмечают в Минобороны Британии.

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