Готова ли Украина к новым ударам РФ по энергетике – что важно учесть перед отопительным сезоном

Удары российских войск по энергетической инфраструктуре Украины, скорее всего, продолжатся этой зимой, считают представители британской разведки. Отмечая при этом, что Украина уже доказала способность пройти сложный период и эффективно готовится к новому отопительному сезону. В то же время, ряд экспертов, включая экс-министра энергетики Ивана Плачкова, отмечают, что даже в случае теплой зимы, вероятность отключений остается высокой, а подготовка украинской энергосистемы к зиме – далеко не так радужна, как отчитывается власть. Как, с Вашей точки зрения, обстоит ситуация на самом деле? Какие правильные выводы сделаны, а какие, увы, до сих пор – нет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по энергетическим объектам. Фото: из открытых источников

Можно говорить исключительно о снижении рисков за счет предупредительных и восстановительных мероприятий

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин призывает четко осознать, что пока идет война – никто не сможет дать гарантию устойчивой работы энергетической системы Украины.

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"Я не буду останавливаться на вопросе обеспечения энергоресурсами генерации, это отдельная тема. Можно иметь избыток ресурсов и не иметь работающую систему. Не будем говорить и о защите конечного бытового потребителя. Все уроки уже усвоены из прошлой зимы. Нужно проверить работоспособность генераторов, АКБ (аккумуляторные батареи) и зарядных устройств. Коммунальным службам – проверить резервное обеспечение генераторами объектов водоснабжения и теплоснабжения", – отмечает эксперт.

Что касается собственно энергосистемы, продолжает он, можно говорить исключительно о снижении рисков за счет предупредительных и восстановительных мероприятий.

"Когда в прошлом году пришли первые прилеты по объектам большой энергетики, то было удивительно наблюдать бодрые отчеты чиновников про выделение сотен миллионов на восстановление разрушенных объектов – вместо направления их на скорейшее создание децентрализованых мощностей генерации. Как и следовало ожидать, средства были потрачены зря, так как по этим же объектам снова пришли ракеты, превратив их в полные руины. Было потеряно время для нестандартной подготовки к прошлому отопительному сезону. Что и подтвердили с октября удары агрессора по крупным объектам генерации и распределительным подстанциям магистральных сетей", – подчеркивает Игорь Черкашин.

То есть, отмечает он, пока не прошли самостоятельно этот "урок" особо не слышали призывы о необходимые усилия по децентрализации, особенно в вопросах теплоснабжения.

"К грядущему отопительному сезону тема децентрализации стала очень модной. Но это требует времени, средств и технической возможности, а с этим – проблема. Принимая во внимание усилия по подготовке собственно энергосистемы к зиме и огромной вероятности новой волны ракетных ударов по ней, ослабленной предыдущими, надо в качестве основной предупредительной меры рассматривать возможность объектовой защиты средствами ПВО-ПРО, – считает эксперт. – Учитывая, что Украина является большой страной, к перечню средств противодействия нужно добавлять серьезное развертывание истребительной авиации. Именно это позволило бы закрыть большое количество объектов на большой территории. И тут Украине крайне нужны современные самолеты, которые нам обещают, но всё время оттягивают. В итоге остаются только возможности объектовых ПВО-ПРО".

Предполагать только безвозмездную помощь западных партнеров очень оптимистично, предупреждает Игорь Черкашин. По его словам, нужны усилия по покупке этих средств, в том числе и владельцами объектов энергосистемы.

"Собственно, защита собственности – природная функция собственника. Надеюсь, что соответствующее развитие осознания уже произошло со времен "погудим". Срочное приобщение частного капитала к задаче защиты своих объектов от ракетно-дроновых ударов сейчас является самым оперативным инструментом усиления устойчивости работы всей энергосистемы в эту и возможно последующую зиму, – уверен эксперт. – Война, судя по всему, быстро не закончится. Верим в ВСУ и в нашу перемогу, но не надеемся на авось".

Не будет лишним всем запасаться генераторами и утеплять жилье

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассуждает так:

"Сейчас очень мало доступной информации, чтобы делать какие-то выводы. А та информация, которая коммуницируется властью, достаточно противоречива. Скажем, по объемам газ в подземных хранилищах газа (ПХГ) есть только общая информация о суммарном его количестве. Но непонятно – сколько из этого газа принадлежит Нафтогазу и, соответственно, будет доступно для населения, энергетиков и ТКЭ".

По словам эксперта, на конец июля сообщали о 11,9 млрд м3 в ПХГ. Но из них, акцентирует он, минимум 600 млн м3 принадлежит западным трейдерам. Поэтому эти объемы не могут считаться как запас Украины на зиму.

"Я считаю, что Нафтогаз не сможет до начала отопительного сезона накопить заявленные 14,7 млрд м3 в ПХГ. По углю тоже было заявлено об отставании от графика накопления запасов. Есть и сложности с запасами воды на ГЭС, так как в последние месяцы Укргидроэнерго работало на пределе возможностей, чтобы скомпенсировать мощности атомных блоков, которые вышли на ремонт, – отмечает Сергей Макогон. – В любом случае, советую всем запасаться генераторами и утеплять жилье. Зима будет непростой".

Как мы пройдем следующую зиму, зависит от того, насколько эффективно мы будем отражать атаки и ремонтировать оборудование после них

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква подчеркивает, что сейчас вся информация об энергетике является секретной. А потому сказать о том, как всё "на самом деле" – невозможно.

Запас прочности энергосистемы в этом году меньше, чем в прошлом, так как часть оборудования была безвозвратно уничтожена. С другой стороны, Украина наращивает свою ПВО – и сейчас ситуация с отражением ракетных и дроновых атак намного лучше, чем была осенью-2022", – отмечает эксперт. "Но вполне рационально оценивать вероятность последующих ударов по энергосистеме как высокую

Поэтому, заключает он, как мы пройдем следующую зиму, зависит от того, насколько эффективно мы будем отражать атаки и ремонтировать оборудование после них.

"Но, скорее всего, отопительный сезон 2023/24 будет не проще предыдущего, – считает Денис Саква. – Возможно, получится более равномерно распределить отключения, но полностью избежать отключений вряд ли удастся".

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