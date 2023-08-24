Еще одна страна готова передать Украине истребители F-16

Норвегия решила передать Украине часть своих многоцелевых истребителей F-16. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает крупнейший норвежский коммерческий телеканал TV2 со ссылкой на несколько независимых источников.

F-16 - многоцелевой истребитель-перехватчик

В общей сложности на вооружении скандинавской страны стоит 57 самолетов этой модели. Норвегия станет третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, готовой передать F-16 Украине.

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Кроме того, сегодня же, Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов на F-16, заявил Зеленский после переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

"Сегодня мы с Президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой говорили прежде всего о нашем оборонном и безопасном взаимодействии. Проинформировал господина Президента о ситуации на поле боя, а также об оборонных нуждах Украины. Португалия подтвердила готовность принять участие в подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", — сказал Зеленский.

Напомним, что F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения — на июнь 2018 года, построено свыше 4604 самолётов, и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Так, самолет состоит на вооружении 25 стран, на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Ожидается, что передача F-16 даст Украине возможность преодолеть преимущество России в авиационной компоненте.

Тем временем, Швеция может отправить Украине истребители Gripen, но есть условие.

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