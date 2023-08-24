Швеция может отправить Украине истребители Gripen, но есть условие

Как только завершится вся процедура по присоединению Швеции к НАТО, страна должна принять решение о поддержке Украины истребителями Gripen, которые нужны Киеву для защиты своей территориальной целостности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Истребители Gripen. Фото: Getty Images

Издание отмечает, в Швеции уже дали зеленый свет на то, чтобы украинские пилоты начали обучаться на самолетах Gripen. При этом шведское правительство заявило, что ему нужны все самолеты для защиты шведской территории, намекая, что пока страна не находится под зонтиком безопасности НАТО о передачи Украине истребителей речи быть не может.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы не можем позволить России победить. Jas Gripen имел бы большое значение для Украины", — отметила на пресс-конференции лидер Шведской социал-демократической партии Магдалена Андерссон.

Политик подчеркнула, что для того, чтобы наступление Украины было успешным, ее Военно-воздушные силы должны получить серьезное усиление.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский с первой леди совершили визит в Швецию. По словам Зеленского, Украина и Швеция намерены развернуть в нашей стране совместное производство боевых машин пехоты CV90. Кроме того, есть вероятность, что на вооружении украинских военных появятся шведские истребители Gripen. Какие выводы можно сделать после этого визита? Почему он состоялся именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер Швеции высказался о передаче Украине истребителей Gripen.