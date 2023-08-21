Премьер Швеции высказался о передаче Украине истребителей Gripen

Швеции нужны истребители Gripen для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в НАТО еще не завершена. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет "The Guardian".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: из открытых источников

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их также авиацией. Но пока новых обязательств по предоставлению Украине шведских самолетов нет", — отметил Кристерссон.

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При этом премьер-министр Швеции не исключил передачу Украине истребителей Gripen в будущем. О сроках он отказался говорить.

Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Также украинские пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский с первой леди совершили визит в Швецию. По словам Зеленского, Украина и Швеция намерены развернуть в нашей стране совместное производство боевых машин пехоты CV90. Кроме того, есть вероятность, что на вооружении украинских военных появятся шведские истребители Gripen. Какие выводы можно сделать после этого визита? Почему он состоялся именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые нужно будет "заглаживать" перед получением западных истребителей F-16. Также нужно согласовать все нюансы с логистикой и инфраструктурой, чтобы у оккупантов не появилась возможность уничтожить самолеты на аэродромах. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



