Украину ждут новые вызовы после получения F-16: в ВСУ раскрыли подробности

Украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые нужно будет "заглаживать" перед получением западных истребителей F-16. Также нужно согласовать все нюансы с логистикой и инфраструктурой, чтобы у оккупантов не появилась возможность уничтожить самолеты на аэродромах. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Спикер рассказал, что F-16 уже имеют опыт приземления в Украине. Последний раз это было на аэродроме в Миргороде во время Евро-2012 и тогда не возникло никаких проблем или сложностей.

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"Ждем сейчас реализации решения, сразу, конечно, мы войну не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Больше всего нам нужно преимущество в воздухе. Это ключ к успеху на земле, мы должны это понимать", — отметил Юрий Игнат.

Он отметил, что украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые необходимо "заглаживать". Инженерные службы уже работают над этим.

"Еще F-16 испытывает проблему с низким воздухосборником, может засасывать посторонние предметы, это опасно, нужно следить, держать полосы в чистоте", — рассказал Игнат.

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Также издание "Комментарии" сообщало – важнейшей задачей украинской дипломатии есть поставка ВСУ дальнобойного вооружения, особенно ракет ATACMS, получить которые давно пытается Украина. Почему союзники так катастрофически медленно дают нам то, что позволит эффективнее выдавливать российского агрессора с украинской земли? Каковы перспективы получения ВСУ боевых самолетов натовского образца и ракет дальностью более 300 км? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



