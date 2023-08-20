Украина получит первые истребители F-16 от европейской страны: Зеленский назвал количество и дату

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Slava Kot
Нидерланды стали первой европейской страной, согласившейся передать западные боевые самолеты F-16 для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.
Истребитель F-16. Фото из открытых источников
Президент Украины совершил визит в Нидерланды, где встретился с премьер-министром Марком Рютте. Перед визитом Зеленский заявил, что в Нидерландах будут проходить важные обсуждения по поставкам оружия. Теперь Зеленский опубликовал твит, в котором рассказал, что Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16.
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По его словам, Украина получит самолеты F-16 из Нидерландов после завершения учений украинских пилотов, инженеров и другого персонала, который нужен для обслуживания западных самолетов.
Зеленский отметил, что самолеты будут использованы для усиления воздушной защиты Украины и отвода российских сил от украинских городов. Напомним, что накануне Байден разрешил Нидерландам и Дании отправлять американские истребители F-16 в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько истребителей F-16 нужно для Украины и на что рассчитывать в ближайшие годы.
Также "Комментарии" писали о командующем Воздушными силами генерал-лейтенанте Николае Олещуке, который заявил, что западные боевые самолеты F-16 уже были на украинских аэродромах.
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сегодня, 14:52
Як все чудово складається. Тепер Україна буде мати все що потрібно. Корумповані розкрадачі України і ухилянти в погонах вже не будуть шукати відмовок, як вони це робили після того як отримали танки. Тепер нарешті буде справжній наступ і звільнення країни без брехні.