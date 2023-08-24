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Зеленский отреагировал на сбивание самолета с Пригожиным

Появилась реакция Владимира Зеленского на события 23 августа, когда в России был сбит самолет Пригожина, на котором находился основатель ЧВК "Вагнер"

сегодня, 15:25
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к падению самолета на территории России, где в списках находились десять пассажиров, включая лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Зеленский отреагировал на сбивание самолета с Пригожиным

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Зеленский во время брифинга с журналистами подчеркнул, что Украина не имеет отношения к ситуации с Пригожиным.


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"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение", – сказал Зеленский.

Президент объясняет, что когда Украина просила о помощи в самолетах, то "не это имели в виду".

"Мы имели в виду совсем другое и мы хотели поддержку, хотя наверняка это также в каком-то смысле слова поможет", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что 23 августа на территории России разбился частный самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. На борту также находились другие руководители организации, включая правую руку Пригожина Дмитрия Уткина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых реакциях мира на смерть лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По поводу гибели Пригожина высказался президент США Джо Байден и другие американские чиновники, которые считают, что к таким ситуациям всегда причастен президент РФ Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о белорусской оппозиции, которая считает, что Александру Лукашенко теперь стало еще опаснее, ведь он многое знает о действиях Путина. Белорусский историк Фридман указывает, что теперь Лукашенко может стать "новым Пригожиным", а оппозиционер Павел Латушко говорит о четком сигнале для белорусского диктатора.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/930778.html
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Обсуждения

ЛВ

сегодня, 14:42

Будьте внимательнее когда подписываете фото!!! На фото президент Украины Зеленский!!!


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