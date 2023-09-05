Почему надежды Эрдогана не оправдались – что показали переговоры в Сочи

Сочинские переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, прошедшие 4 сентября, завершились безрезультатно. РФ не намерена возвращаться к зерновому соглашению, продолжая выдвигать нелепые претензии всем и вся. При этом Эрдоган заявил, что Турция вместе с ООН подготовила новый пакет предложений по зерновому соглашению. И почему-то призвал Украину смягчить свои подходы к общим шагам с Россией. На что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже дал понять, что наша страна не пойдет на уступки в вопросе возобновления зернового соглашения, потакая шантажу Кремля. О чем говорят пост-переговорные заявления? Как ситуация вокруг блокирования морского экспорта из Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников

Турецкий лидер попал в определенную ловушку ожиданий

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

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"Попытки Эрдогана воспользоваться своим имиджем, его расчет, что Турция может повлиять на позицию РФ, не оправдались. Очевидно, Эрдоган неверно оценил обстановку. Исходя из этого, его визит в Россию не оправдал ожиданий".

Похоже, продолжает эксперт, что турецкий лидер сам попал в определенную ловушку ожиданий. Ведь о визите, о российско-турецких переговорах речь шла почти три месяца. Особо тема актуализировалась во второй половине лета, вскоре после выхода РФ из зернового соглашения.

"И, судя по всему, следовало провести хотя бы встречу ради встречи, чтобы, скажем так, закрыть гештальт. Ну, а результат получили ожидаемый – никакой", – констатирует эксперт.

Путин категорически не заинтересован в возвращении РФ к участию в "зерновой инициативе"

История "зерновой инициативы" в очередной раз показала, что Россия не способна выполнять взятые на себя международные обязательства, считает руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей.

"Путин категорически не заинтересован в возвращении РФ к участию в "зерновой инициативе", однако стремится воспользоваться благими намерениями Эрдогана для политических торгов и попытки преодолеть международную изоляцию, в которой оказалась Россия", – поясняет эксперт.

По его мнению, итоги российско-турецких переговоров в Сочи указывают, что никаких договоренностей достичь не удалось.

доказали, что "зерновая инициатива" возможна без России, но требует больших инвестиций в ее безопасность. Любые новые соглашения с Москвой, которые не учитывают или нарушают интересы Украины, категорически неприемлемы и бесперспективны", – акцентирует Игорь Соловей. "Первые успехи функционирования нового морского коридора

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