Почему надежды Эрдогана не оправдались – что показали переговоры в Сочи

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Кравцев Сергей
Сочинские переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, прошедшие 4 сентября, завершились безрезультатно. РФ не намерена возвращаться к зерновому соглашению, продолжая выдвигать нелепые претензии всем и вся. При этом Эрдоган заявил, что Турция вместе с ООН подготовила новый пакет предложений по зерновому соглашению. И почему-то призвал Украину смягчить свои подходы к общим шагам с Россией. На что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже дал понять, что наша страна не пойдет на уступки в вопросе возобновления зернового соглашения, потакая шантажу Кремля. О чем говорят пост-переговорные заявления? Как ситуация вокруг блокирования морского экспорта из Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:
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Похоже, продолжает эксперт, что турецкий лидер сам попал в определенную ловушку ожиданий. Ведь о визите, о российско-турецких переговорах речь шла почти три месяца. Особо тема актуализировалась во второй половине лета, вскоре после выхода РФ из зернового соглашения.
История "зерновой инициативы" в очередной раз показала, что Россия не способна выполнять взятые на себя международные обязательства, считает руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей.
По его мнению, итоги российско-турецких переговоров в Сочи указывают, что никаких договоренностей достичь не удалось.
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