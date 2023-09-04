Российские "Шахеды" взорвались на территории Румынии (ФОТО)

Российская армия запустила дроны-камикадзе "Шахед" по Измаильскому порту в Одесской области, что упали и взорвались в Румынии. Соответствующее заявление сделал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Шахеды взорвались на территории Румынии (фото facebook.com/oleg.nikolenko.50)

"По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии", — говорится в сообщении.

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Он опубликовал фото взрыва и заявил, что это и есть еще одно подтверждение того, что ракетный террор РФ представляет большую угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности стран-соседей, в том числе государств-членов НАТО.

Дипломат призвал украинских партнеров ускорить обеспечение дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, боевой авиацией. Это усилит защиту украинской инфраструктуры и соседних государств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии рассказали, из-за кого поставки Taurus Украине снова откладываются. Канцлер Германии Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто до сих пор категорически против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Такое заявление в Twitter сделал глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

При этом глава комитета Бундестага по обороне подчеркнула, что это безответственная позиция на фоне смертей украинцев.

Отметим, история с снабжением Украины ракет Taurus имеет большую историю. В августе в СМИ появилась информация о том, что решение по поставке Украине дальнобойных ракет по Германии фактически принято, но затем из-за позиции Олафа Шольца вопрос снова подвис.