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Сколько украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией: результаты опроса

Опрос показал, поддерживают ли украинцы прямые переговоры с Россией об окончании войны.

11 сентября 2023, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Большинство украинцев верят в победу ВСУ и выступают против мирных переговоров с Россией. Такие результаты показал репрезентативный опрос фонда "Демократические инициативы", который был осуществлен по заказу немецкого издания BILD.

Сколько украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией: результаты опроса

Сколько украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 63% украинцев отвергают любые прямые переговоры с Россией по окончании войны. Поддерживают мирные переговоры 30%.


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Однако 90% опрошенных респондентов указывают, что верят в украинскую армию, которая сможет вернуть себе всю территорию в пределах 1991 года. Не верят в такой ход событий только 6% опрошенных. Кроме того, большинство граждан Украины хотят продолжать наступательные действия в следующем году, если контрнаступление в этом году не даст полных результатов по освобождению территорий. Таких респондентов оказалось 83%.

Также большинство украинцев против обмена территорий страны на вступление в НАТО. Согласно опросу, только 7% согласились на отдачу территорий, а противоположного мнения придерживается 86% опрошенных.

Что касается удовлетворенности поставками оружия от Германии, то здесь мнения украинцев разделились: 40% считает их неудовлетворительными, тогда как 43% удовлетворены действиями Берлина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Зеленском, который рассказал о возможности мирных переговоров с Россией, к которым Украину склоняют некоторые союзники.

Также "Комментарии" писали о популярном американском историке Тимоти Снайдере, назвавшем основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной. По словам американца, Кремль ожидал, что уничтожит только украинскую элиту, а народные массы поддержат Россию и станут частью РФ.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/exklusive-umfrage-fuer-bild-das-denken-die-ukrainer-wirklich-ueber-den-krieg-85351006.bild.html
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