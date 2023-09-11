Сколько украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией: результаты опроса

Большинство украинцев верят в победу ВСУ и выступают против мирных переговоров с Россией. Такие результаты показал репрезентативный опрос фонда "Демократические инициативы", который был осуществлен по заказу немецкого издания BILD.

Сколько украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 63% украинцев отвергают любые прямые переговоры с Россией по окончании войны. Поддерживают мирные переговоры 30%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Однако 90% опрошенных респондентов указывают, что верят в украинскую армию, которая сможет вернуть себе всю территорию в пределах 1991 года. Не верят в такой ход событий только 6% опрошенных. Кроме того, большинство граждан Украины хотят продолжать наступательные действия в следующем году, если контрнаступление в этом году не даст полных результатов по освобождению территорий. Таких респондентов оказалось 83%.

Также большинство украинцев против обмена территорий страны на вступление в НАТО. Согласно опросу, только 7% согласились на отдачу территорий, а противоположного мнения придерживается 86% опрошенных.

Что касается удовлетворенности поставками оружия от Германии, то здесь мнения украинцев разделились: 40% считает их неудовлетворительными, тогда как 43% удовлетворены действиями Берлина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Зеленском, который рассказал о возможности мирных переговоров с Россией, к которым Украину склоняют некоторые союзники.

Также "Комментарии" писали о популярном американском историке Тимоти Снайдере, назвавшем основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной. По словам американца, Кремль ожидал, что уничтожит только украинскую элиту, а народные массы поддержат Россию и станут частью РФ.