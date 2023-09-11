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Зеленский рассказал о возможности мирных переговоров с Россией

Президент Украины отреагировал на заявления некоторых партнеров, считающих ситуацию с медленным контрнаступлением шансом для мирных переговоров с Путиным.

11 сентября 2023, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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Владимир Зеленский считает, что некоторые партнеры Украины видят в последних сложностях на фронте со стороны ВСУ, как возможность заставить Киев вступить в процесс переговоров с Россией. Однако президент утверждает, что это нехороший момент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist.

Зеленский рассказал о возможности мирных переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский рассказал, что заметил смену некоторых настроений среди отдельных украинских союзников. По его словам, несмотря на то, что они говорят о поддержке и слова "мы всегда будем с тобой" Зеленский указывает, что "я вижу, их нет здесь с нами". Кроме того, президент указал на единичные случаи западных лидеров, призывающих к переговорам с Россией.


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"Это плохой момент, поскольку Путин видит то же самое", – отвечает Зеленский.

Зеленский считает, что нужно больше давить на Россию, ведь в долгосрочной перспективе она проиграет.

"Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Его экономика проигрывает", — считает президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский разозлил Джо Байдена во время первой встречи президентов в Соединенных Штатах. Американский журналист описывает, что Байден был не высокого мнения о Зеленском, который приехал в Вашингтон со списком требований.

Также "Комментарии" писали об адвокате, который объяснил, кого точно не мобилизуют осенью в Украине. По словам специалиста, есть по меньшей мере четыре основных категории, кто не подлежит мобилизации осенью. В частности, это касается призывников в возрасте до 27 лет, не служивших в армии, женщин, лиц с инвалидностью и лиц, имеющих отсрочку.



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Источник: https://www.economist.com/europe/2023/09/10/this-is-a-bad-moment-for-diplomacy-our-interview-with-zelensky
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