Зеленский рассказал о возможности мирных переговоров с Россией

Владимир Зеленский считает, что некоторые партнеры Украины видят в последних сложностях на фронте со стороны ВСУ, как возможность заставить Киев вступить в процесс переговоров с Россией. Однако президент утверждает, что это нехороший момент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский рассказал, что заметил смену некоторых настроений среди отдельных украинских союзников. По его словам, несмотря на то, что они говорят о поддержке и слова "мы всегда будем с тобой" Зеленский указывает, что "я вижу, их нет здесь с нами". Кроме того, президент указал на единичные случаи западных лидеров, призывающих к переговорам с Россией.

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"Это плохой момент, поскольку Путин видит то же самое", – отвечает Зеленский.

Зеленский считает, что нужно больше давить на Россию, ведь в долгосрочной перспективе она проиграет.

"Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Его экономика проигрывает", — считает президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский разозлил Джо Байдена во время первой встречи президентов в Соединенных Штатах. Американский журналист описывает, что Байден был не высокого мнения о Зеленском, который приехал в Вашингтон со списком требований.

Также "Комментарии" писали об адвокате, который объяснил, кого точно не мобилизуют осенью в Украине. По словам специалиста, есть по меньшей мере четыре основных категории, кто не подлежит мобилизации осенью. В частности, это касается призывников в возрасте до 27 лет, не служивших в армии, женщин, лиц с инвалидностью и лиц, имеющих отсрочку.