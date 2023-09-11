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В ISW спрогнозировали, остановится ли контрнаступление ВСУ с наступлением холодов

ВСУ продолжают продвигаться в Запорожской области и возле Бахмута, отмечают аналитики

11 сентября 2023, 08:50 comments4388
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Кравцев Сергей
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Ухудшение погодных условий, конечно же, скажется на темпе украинского контрнаступление, но оно не приведет к полной остановке продвижения украинских сил. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW спрогнозировали, остановится ли контрнаступление ВСУ с наступлением холодов

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Как напоминают в ISW, глава Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил что украинские силы продолжат контрнаступательные операции до конца 2023 года. Холодная и влажная погода повлияет на активные боевые действия, но не остановит их.


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В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинским силам, вероятно, осталось от 30 до 45 дней "боевой погоды". Поскольку сезонные проливные дожди и сильная грязь поздней осенью замедлят движение грунта для обеих сторон, а низкие температуры создают множество проблем с логистикой.

Однако, по мнению аналитиков ISW, зимой продвижение ВСУ может возобновиться.

"Зимой на территории Украины наблюдаются сильные морозы, что делает местность более благоприятной для механизированных маневренных боевых действий, и украинские чиновники выразили готовность к использованию этих погодных условий зимой 2022–2023 годов", — отмечают аналитики.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский президент Владимир Путин продолжает изобретать новые версии – почему его страна напала на Украину и продолжает войну. Теперь он уверяет, что это Запад якобы спровоцировал РФ на подобную агрессию. Тем временем новые социологические замеры показывают, что среди россиян снижается поддержка войны. Правда, российская социология, как и вообще социология во время войны – специфическое явление. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать эту тему с экспертами.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-10-2023
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