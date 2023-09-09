Сколько россиян поддерживают «СВО» – какие настроения внутри РФ

Российский президент Владимир Путин продолжает изобретать новые версии – почему его страна напала на Украину и продолжает войну. Теперь он уверяет, что это Запад якобы спровоцировал РФ на подобную агрессию. Тем временем новые социологические замеры показывают, что среди россиян снижается поддержка войны. Правда, российская социология, как и вообще социология во время войны – специфическое явление. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать эту тему с экспертами.

Россияне. Фото: из открытых источников

70% опрошенных россиян поддерживает "СВО", хоть и пассивно

Доктор философских наук, президент Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто поделился таким комментарием:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Очень многие люди (в том числе и социологи) скептически относятся к опросам во время войны вообще – и опросам в России особенно. Тем более, когда дело касается опросов о поддержке так называемой "специальной военной операции" (СВО). И это неудивительно, учитывая, что даже за то, что "СВО" называли войной, люди получали реальные тюремные сроки. За критику войны можно получить до 15 лет! Поэтому социологические опросы иногда описываются таким двухстишием: "Скажи ты – "за" или ты "против"? Учти, за "против" есть статья"… Вместе с тем, на мой взгляд, социологи могут получать полезную информацию в ходе социологических опросов".

Однако, продолжает эксперт, основные опросные центры стали элементом пропаганды, а не исследований, поэтому ориентироваться мы можем лишь на данные независимых компаний. По его словам, это – Левада-центр, который получил статус иностранного агента, "Экстрим-Скан" – компания, созданная в начале войны Еленой Коневой, а также украинская компания ИКАР (Институт конфликтологии и анализа России), возглавляемая Александром Шульгой.

"Социологи используют различные методики для оценки смещений и получения ответов на чувствительные методики. Например, они вставляют в перечень вариантов ответа ответ "не хочу отвечать на этот вопрос", или просят задумать какого-то знакомого (можно и себя) и спрашивают об этом знакомом, и так далее… Кроме того, задаются не прямые вопросы, а те, ответы на которые не несут уголовной ответственности. Например, "перечисляете ли деньги на поддержку армии", "считаете ли, что необходимо объявить всеобщую мобилизацию" и тому подобное", – поясняет Владимир Паниотто.

В итоге, отмечает он, можно сказать, что убежденных сторонников "СВО" – около 40%, из них 10-15% таких, которых можно назвать "ястребами" (готовы помогать армии, воевать сами и т.п.). Противников – около 30%, из них убежденных противников 10-15%. Поддержка 70% "СВО", которую показывают результаты Левада-центра, – это пассивная поддержка, подчеркивает эксперт. Большинство доверяет Путину и руководству страны решение этих вопросов (когда их спрашивают, поддержат ли они окончание "СВО", если такое решение примет руководство страны, то большинство поддержит, т.е. они поддерживают и мир, и войну).

"То, что сейчас в РФ несколько снизилась решительная поддержка "СВО", нам не очень поможет, – уверен Владимир Паниотто. – Всё равно 70% опрошенных россиян поддерживает "СВО", хоть и пассивно. А мнение тех, кто не поддерживает, не влияет на политику России. Ну, а при нынешних законах массовых протестов там точно не будет".

Даже в опросах относительно независимых структур поддержка "СВО" серьезно не падает

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Насколько помню, независимые социологи приводили данные, что около 80% россиян отказываются участвовать в опросах. Ну, а тем исследованиям, которые становятся общедоступны, я не особо доверяю".

Впрочем, отмечает эксперт, какие-то выводы, исходя из анализа ситуации в РФ, сделать можно.

"Сейчас, к примеру, там в разгаре избирательная кампания в преддверии Единого дня голосования. И тему т.н. СВО (войну войной там называть нельзя) в ее процессе особо не педалируют, понимая, что настоящей поддержкой в обществе она не пользуется. При этом к федеральным выборам фактически не подпустили тех, кто хоть немного сомневается в правильности действий нынешней власти", – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Он также обращает внимание, что даже в опросах относительно независимых структур поддержка "СВО" серьезно не падает, колеблясь в пределах статистической погрешности.

"Ну, а поддержка Путина никуда не делась. Альтернативы же нет, – поясняет эксперт. – Общее же состояния россиян – безразличие. Понятно, что чем хуже становится жизнь, тем меньше их интересует политика, свои свободы, война... Заняты исключительно проблемами собственного выживания. В России это столетиями умеют делать лучше всего – выживать. Вне зависимости от того, кто сейчас правит. Субъектности российское общество практически никогда не имело, а сейчас – и подавно".

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят действия Запада по войне в Украине – почему РФ снова грозит ядерным оружием.



