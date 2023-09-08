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Путин сделал заявление о войне в Украине

Путин рассказал, почему напал на Украину - озвученная причина, как и следует ожидать, не в имперских устремлениях хозяина Кремля

8 сентября 2023, 23:52
Автор:
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Константин Куликов
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Встречаясь с российскими молодыми учеными президент России Владимир Путин в очередной раз попенял на Запад, который, по его мнению, пытается подорвать "технологический суверенитет" РФ. Его же — Запад — Путин в очередной раз назвал виновником войны в Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин сделал заявление о войне в Украине

Путин

Если раньше Владимир Путин среди причин начала так называемой "СВО" называл стремление России "защитить Донбасс", избавить Россию от "угроз", якобы исходящих от Украины или "киевского режима", то теперь хозяин Кремля говорит, что вторжение "спровоцировали".


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- Спровоцировали еще этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось, для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России, — заявил Путин.

Напомним, что ранее Путин среди причин начала войны называл "игнорирование интересов Москвы" в вопросе членства Украины в НАТО, а также "невыполнение Минских соглашений".

Тем временем, Кардашьян попросила Байдена "остановить новый геноцид армян". Американская звезда армянского происхождения попросила США защитить армян от "нового геноцида".

Британские самолеты начали патрулировать Черное море для защиты судов с украинским зерном. ВВС Британии стали патрулировать воздушное пространство над Черным морем, чтобы удержать Путина от атак на корабли, перевозящие украинское зерно.

Посла Армении вызвали в МИД РФ: что происходит. Россия недовольна прозападным курсом Армении, в частности намеченными американо-армянскими учениями. 



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