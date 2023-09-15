Торги вокруг санкций и зернового соглашения: кто их ведет – чего добивается Россия

Россия проводит с ООН тайные переговоры об ослаблении санкций ради возвращения в зерновое соглашение. Украина реагирует на это резко негативно. Своеобразным адвокатом России в данном вопросе, похоже, выступает и турецкий президент Реджеп Эрдоган. В свою очередь, США вводят санкции против турецких компаний за помощь РФ в обходе санкций. О чем говорят эти "танцы вокруг санкций"? Как ситуация (в ракурсе торгов вокруг зерновой сделки, касательно усиления/ослабления санкций против РФ и тем, кто помогает ей обходить ограничения) может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

На данный момент идет политическая борьба, политическая торговля

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко призывает быть осторожнее с риторикой и с терминологией.

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"Когда говорят, что Турция и ООН выступают чуть ли не как адвокаты России – это неверно. Они – адвокаты зернового соглашения. Их главный интерес – восстановить его, пусть даже с определенными уступками стране-агрессору", – поясняет эксперт.

По его словам, у ООН тут – глобальный интерес, у Турции – национальный (экономический и политический). Так что они действуют не в интересах России, а в своих интересах, уверяет Владимир Фесенко.

Он акцентирует, что в любых переговорах, в том числе тех, которые ведет Украина, всегда есть открытая (публичная) часть, а также – закрытая. В данном случае – то же самое.

Как и руководство ООН", – отмечает политолог. "Эрдоган вел с Путиным по зерновому соглашению и публичные переговоры, и, конечно, не публичные

Что касается санкций, то ООН не может их отменить, потому что не она их вводила, отмечает Владимир Фесенко. По его словам, главная проблема с санкциями в контексте зернового соглашения в том, что ограничения против РФ ввели западные государства. И лишь с Западом надо решать этот вопрос. Что и пытаются сделать Турция и ООН.

это, на самом деле, позиция Запада (а у нас почему-то начали писать о "сепаратных переговорах" Гуттериша с Кремлем, искать "зраду"). На самом деле, ООН не стала бы выходить с такими предложениями, не имей на то одобрение государств, вводивших санкции", – поясняет эксперт. "Россия хочет односторонних уступок. Чтобы Запад отменил ряд санкций. Не все. Но те, что как-то касаются продовольственных моментов. К примеру, санкции по Россельхозбанку, а также против российских компаний, поставляющих удобрения. Запад готов пойти на определенные компромиссы. И то, что предлагала россиянам ООН

Он напоминает, что, среди прочего, предлагалось создать в одной из западных стран дочернюю компанию, которая обеспечила бы международные платежи Россельхозбанка (чтобы не снимать санкции именно с него).

"Но РФ хочет, чтобы всё было исключительно так, как требует она. Так что на данный момент идет политическая борьба, политическая торговля. С высокой вероятности, никто на односторонние уступки стране-агрессору не пойдет", – констатирует Владимир Фесенко.

Страна-агрессор подчеркивает, что может заместить Украину в поставках зерна странам Африки

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

формируя невозможность для Украины использовать свои порты в принципе. На этом же фоне страна-агрессор подчеркивает, что может заместить Украину в поставках зерна странам Африки – и ведет по этому поводу переговоры". "Россия фактически каждый день разрушает нашу портовую инфраструктуру

В целом, отмечает эксперт, достаточно эффективная политика – уничтожить конкурента, сделав себя фактически безальтернативным вариантом. И РФ использует для этого всевозможные рычаги влияния, в том числе, пытаясь задействовать в свой вариант зерновой схемы те же Турцию и Катар.

"Здесь Украина мало что может противопоставить, кроме как начать разрушать портовую инфраструктуру самой России на Черном море. Но это сделать не так легко, ибо расстояния – существенные", – отмечает Даниил Монин.

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