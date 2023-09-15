Торги вокруг санкций и зернового соглашения: кто их ведет – чего добивается Россия

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Кравцев Сергей
Россия проводит с ООН тайные переговоры об ослаблении санкций ради возвращения в зерновое соглашение. Украина реагирует на это резко негативно. Своеобразным адвокатом России в данном вопросе, похоже, выступает и турецкий президент Реджеп Эрдоган. В свою очередь, США вводят санкции против турецких компаний за помощь РФ в обходе санкций. О чем говорят эти "танцы вокруг санкций"? Как ситуация (в ракурсе торгов вокруг зерновой сделки, касательно усиления/ослабления санкций против РФ и тем, кто помогает ей обходить ограничения) может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Экспорт зерна. Фото: из открытых источников
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко призывает быть осторожнее с риторикой и с терминологией.
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По его словам, у ООН тут – глобальный интерес, у Турции – национальный (экономический и политический). Так что они действуют не в интересах России, а в своих интересах, уверяет Владимир Фесенко.
Он акцентирует, что в любых переговорах, в том числе тех, которые ведет Украина, всегда есть открытая (публичная) часть, а также – закрытая. В данном случае – то же самое.
Что касается санкций, то ООН не может их отменить, потому что не она их вводила, отмечает Владимир Фесенко. По его словам, главная проблема с санкциями в контексте зернового соглашения в том, что ограничения против РФ ввели западные государства. И лишь с Западом надо решать этот вопрос. Что и пытаются сделать Турция и ООН.
Он напоминает, что, среди прочего, предлагалось создать в одной из западных стран дочернюю компанию, которая обеспечила бы международные платежи Россельхозбанка (чтобы не снимать санкции именно с него).
Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:
В целом, отмечает эксперт, достаточно эффективная политика – уничтожить конкурента, сделав себя фактически безальтернативным вариантом. И РФ использует для этого всевозможные рычаги влияния, в том числе, пытаясь задействовать в свой вариант зерновой схемы те же Турцию и Катар.
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