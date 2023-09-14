Эрдоган не защитил: США вводят санкции против турецких компаний за помощь РФ

Белый дом намерен ввести санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции, которые способствовали Росси в обходе санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

США и Турция. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, казначейство США включит в перечень компании Margiana Insaat Dis Ticaret и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi. В США имеют доказательства, что Россия обращалась за услугами к этим компаниям при импорте "столь необходимых товаров двойного назначения".

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Первая компания осуществила сотни поставок российским предприятиям для производства беспилотников, вторая – отправляла в Россию датчики и измерительные инструменты. Госдепартамент США введет санкции против компании Denkar Ship Construction за предоставление услуг по судоремонту ранее подпавших под санкции судов компании, связанной с Минобороны РФ.

Санкции введут в отношении турецкого судостроительного агентства ID Ship Agency и его владельца Илькера Догруйола, а также компании CTL Limited. Она была посредником для поставок электронных компонентов американского и европейского производства.



Отметим, Россия сумела преодолеть санкции и экспортный контроль, чтобы увеличить производство ракет за пределы довоенного уровня.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица США, Европы и Украины. Следовательно, Украина теперь особенно уязвима к усиленным атакам в ближайшие месяцы. Менее чем через год после начала войны Россия возобновила торговлю критически важными комплектующими, направив их через такие страны, как Армения и Турция.

Также издание "Комментарии" сообщало – Германия увеличила импорт российской нефти в 12 раз: как это стало возможным.



