Германия увеличила импорт российской нефти в 12 раз: как это стало возможным

Германия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на наложенные санкции. Посредником в закупках выступает Индия. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Spiegel".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Данные Федерального статистического управления Германии свидетельствуют о том, что Берлин не только продолжает импорт российской нефти, но и существенно увеличил его.

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Импорт из Индии в Германию "в основном состоял из газойлов, используемых для производства дизельного или печного топлива", – пояснили статистики.

Именно для производства газойлов Индия использует сырую нефть, закупаемую у России с начала войны.

Стоит отметить, что Германия официально заявила, что прекращает покупать российскую нефть сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Кроме того, западные страны ввели тогда ограничение цены на российскую нефть. Но, по информации, "Spiegel", потолок цен на российскую нефть так и не заработал должным образом. Именно поэтому Россия продолжает, как и раньше торговать нефтью, получая за это большие деньги.

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