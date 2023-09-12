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Германия увеличила импорт российской нефти в 12 раз: как это стало возможным

Посредником в схеме закупки Германией российской нефти выступила Индия

сегодня, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Германия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на наложенные санкции. Посредником в закупках выступает Индия. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Spiegel".

Германия увеличила импорт российской нефти в 12 раз: как это стало возможным

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Данные Федерального статистического управления Германии свидетельствуют о том, что Берлин не только продолжает импорт российской нефти, но и существенно увеличил его.


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Импорт из Индии в Германию "в основном состоял из газойлов, используемых для производства дизельного или печного топлива", – пояснили статистики.

Именно для производства газойлов Индия использует сырую нефть, закупаемую у России с начала войны.

Стоит отметить, что Германия официально заявила, что прекращает покупать российскую нефть сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Кроме того, западные страны ввели тогда ограничение цены на российскую нефть. Но, по информации, "Spiegel", потолок цен на российскую нефть так и не заработал должным образом. Именно поэтому Россия продолжает, как и раньше торговать нефтью, получая за это большие деньги.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-russland-news-heute-wolodymyr-selenskyj-optimistisch-nach-treffen-mit-annalena-baerbock-a-ae7280aa-2208-470c-89fe-4202752acc3a
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