Как ударить санкциями по РФ еще сильнее – почему экономика агрессора все еще на плаву

Тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Если Россия хочет снятия санкций в рамках зерновой сделки, нужно наоборот сделать санкции по нефти и зерну для страны-агрессора более жесткими

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что санкционная политика и наших западных партнеров, и Украины нуждается в срочном совершенствовании сразу по нескольким направлениям.

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Во-первых, отмечает он, нужно расширить перечень государственных учреждений РФ, подпадающих под прямые санкции.

"Например, в санкционные списки до сих пор не попало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно продолжает использовать фонды за пределами РФ для финансирования покупки правительственных облигаций России. То есть, фактически помогает делать меньше дефицит бюджета страны-агрессора, из которого финансируется война в Украине", – поясняет Виталий Шапран.

Во-вторых, продолжает эксперт, необходимо полностью запретить принимать страховые полисы российских страховых компаний за пределами России.

"Защиту по всем большим рискам сейчас там обеспечивает государственная Российская национальная перестраховочная компания (РНПК). Защита перевозок нефти, зерна и другого сырьевого экспорта в Черноморском регионе гарантируется из бюджета страны-агрессора. С учетом того, что в РФ уже второй квартал подряд сверхплановый дефицит бюджета, есть сомнения в качестве такой защиты", – говорит экономист.

В-третьих, если Россия хочет снятия санкций в рамках зерновой сделки, нужно наоборот сделать санкции по нефти и зерну для страны-агрессора более жесткими, уверен эксперт.

"Ближайшие союзники России – Иран и КНР уже проявили обеспокоенность ее действиями, которые привели к росту цен на зерно на мировых рынках, что ведет к инфляции на рынках продовольствия. Иран, страны Ближнего Востока и КНР чувствительны к этим скачкам цен и поэтому их нужно более активно подталкивать к давлению на РФ, чтобы та вернулась к зерновому соглашению", – констатирует Виталий Шапран.

Бить необходимо по тем компаниям и судовладельцам, которые нарушают потолок цен в 60 долларов за баррель

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман уверен, что наиболее действенные санкции, которые можно применить против РФ, должны касаться нефте-газового сектора.

"Соответствующие доходы страны-агрессора после ряда ограничительных мер и так существенного снизились. Но нужно, чтобы они были еще меньше", – считает эксперт.

Бить, по его мнению, необходимо по тем компаниям и судовладельцам, которые нарушают потолок цен в 60 долларов за баррель (ограничение, введенное Западом и союзниками).

"Все суда, все страховые компании, которые нарушают эти ограничения, должны сами попасть под санкции, – отмечает Олег Гетман. – Ну, а сам этот "потолок" необходимо снижать постепенно до 40 долларов и так далее. Это, пожалуй, наиболее эффективные на данный момент санкции против страны-агрессора".

Наша задача хотя бы минимизировать пути обхода санкций

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

"Следует понимать, что Индия ничего не нарушает, покупая нефть у России. При условии, что покупает не дороже 60 долларов за баррель. Думаю, так она и делает. И хорошо зарабатывает на переработке нефти, поставляя ее в ту же Европу уже в виде горючего".

Что касается попадания в РФ подсанкционных военных технологий, этим точно нужно заниматься более плотно, уверен эксперт. Отслеживать. Наказывать.

"Поскольку мир огромный, стран, готовых помочь РФ, наживаясь на этом, хватает, – констатирует он. – Как правило, узнать об этом можно лишь постфактум, просматривая статистику. Например, если Казахстан резко начал увеличивать закупки бытовой техники, по сравнению с периодом до широкомасштабного вторжения России в Украину и введением санкций против страны-агрессора, понятно, что эта бытовая техника не столько для казахов, сколько для россиян. Которые, в том числе, используют начинку этой техники для создания ракет".

По мнению Тараса Загороднего, выявив такие факты, следует предупреждать власти тех или иных стран о недопустимости таких действий. Иначе получат вторичные санкции — за помощь в обходе первичных ограничений.

"Через те же Мальдивы россияне полупроводники получали, через ряд других государств. Следует оказывать давление на власти стран, участвующих в подобном. Скрупулезно закрывать лазейки. Одну за другой. К сожалению, схем по завозу подсканкционных товаров — великое множество. И тот же Иран, давно живущий под санкциями, научился их обходить. И не исключено, что поделился опытом с Россией, с которой они теперь — два сапога — пара. Плюс Северная Корея – в придачу. Наша задача хотя бы минимизировать пути обхода санкций (полностью закрыть их невозможно) до такого уровня, чтоб российская оборонка задыхалась от дефицита необходимых компонентов", – заключает эксперт.

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