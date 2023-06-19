logo

BTC/USD

26383.13

ETH/USD

1721.46

LTC/USD

77.08

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В российских ракетах нашли 81% иностранных компонентов, которые производит крупнейший союзник Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В российских ракетах нашли 81% иностранных компонентов, которые производит крупнейший союзник Украины

Расследование группы Ермака-Макфола назвало четыре страны, имеющие 96% чипов и микросхем в российских ракетах.

сегодня, 12:36
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Санкционная группа Ермака-Макфола выяснила, что большинство компонентов для российских ракет производится в Соединенных Штатах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LIGA.net, получившее соответствующие документы.

В российских ракетах нашли 81% иностранных компонентов, которые производит крупнейший союзник Украины

Российские ракеты. Фото из открытых источников

По данным группы Ермака-Макфола, 81% электронных компонентов для производства российских ракет было создано в США. На втором месте с показателем 8% оказалась Швейцария. Еще по 3,5% иностранных компонентов для ракет имеют немецкое и японское происхождение.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Оказалось, что в составе таких крылатых ракет, как Х-101, есть 53 компонента, которые были изготовлены иностранными компаниями. В российских ракетах 3М-14 "Калибр" было использовано 45 разных сыпей, микросхем и другого оборудования от компаний из США, Швейцарии и других стран.

Баллистические ракеты "Искандер" в зависимости от модификаций имели по меньшей мере 15 или 32 иностранных компонента. В составе ракет "Кинжал" обнаружено 48 таких составляющих. Кроме того, в ракете Торнадо-С был найден чип от ведущей американской компании Intel.

В российских ракетах нашли 81% иностранных компонентов, которые производит крупнейший союзник Украины - фото 2

Отметим, что именно этими ракетами Россия атакует Украину. К примеру, ракета Х-101 13 июня попала в жилой дом в Кривом Роге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай мог знать о нападении России на Украину. Эта информация следует из расследования издания Foreign Policy, согласно которому Китай готовился к полномасштабному вторжению России в Украину и заключал контракты перед повышением цены на газ.

Также "Комментарии" писали, что украинская разведка назвала количество двойников у президента Российской Федерации Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/81-inostrannyh-komponentov-rossiyskih-raket-proizvedeno-v-ssha-gruppa-ermaka-makfola
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:08

Рейтинг власників цієї війни. Тепер рейтинг ідеологів цієї війни: Вексельберг Соловйов Портніков Ткаченко Єрмак Кисельов Ролдугин Муджабаєв Абрамович Гордон Шендеровіч Макеєнко ..., разом з православним сектанатом. Все буде вибори президента у США!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!