В российских ракетах нашли 81% иностранных компонентов, которые производит крупнейший союзник Украины

Санкционная группа Ермака-Макфола выяснила, что большинство компонентов для российских ракет производится в Соединенных Штатах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LIGA.net, получившее соответствующие документы.

Российские ракеты. Фото из открытых источников

По данным группы Ермака-Макфола, 81% электронных компонентов для производства российских ракет было создано в США. На втором месте с показателем 8% оказалась Швейцария. Еще по 3,5% иностранных компонентов для ракет имеют немецкое и японское происхождение.

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Оказалось, что в составе таких крылатых ракет, как Х-101, есть 53 компонента, которые были изготовлены иностранными компаниями. В российских ракетах 3М-14 "Калибр" было использовано 45 разных сыпей, микросхем и другого оборудования от компаний из США, Швейцарии и других стран.

Баллистические ракеты "Искандер" в зависимости от модификаций имели по меньшей мере 15 или 32 иностранных компонента. В составе ракет "Кинжал" обнаружено 48 таких составляющих. Кроме того, в ракете Торнадо-С был найден чип от ведущей американской компании Intel.





Отметим, что именно этими ракетами Россия атакует Украину. К примеру, ракета Х-101 13 июня попала в жилой дом в Кривом Роге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай мог знать о нападении России на Украину. Эта информация следует из расследования издания Foreign Policy, согласно которому Китай готовился к полномасштабному вторжению России в Украину и заключал контракты перед повышением цены на газ.

Также "Комментарии" писали, что украинская разведка назвала количество двойников у президента Российской Федерации Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко.