Снова рекорд: этой стране санкции ни по чем – закупает российскую нефть бешёнными темпами

Рост импорта российской нефти в Индию достиг рекордного уровня около 1,95 млн баррелей в сутки в мае, что привело к сокращению закупок в Ираке и Саудовской Аравии. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Индия, третий по величине потребитель и импортер нефти в мире, покупает более 80% своей нефти на зарубежных рынках. Ее нефтеперерабатывающие заводы "наедаются" российской нефтью с тех пор, как Запад ввел санкции против Кремля за ее вторжение в Украину.

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Reuters сообщило, что в мае на российскую нефть приходилось около 40% импорта сырой нефти Индией, что привело к сокращению импорта из Ирака до трехлетнего минимума и из Саудовской Аравии до самого низкого уровня с сентября 2021 года. В мае Индия импортировала 801 400 баррелей иракской нефти в сутки, что примерно на 13,7% меньше, чем в апреле, а поставки из Саудовской Аравии упали на 15% до 616 100 баррелей в сутки.

Общий объем импорта нефти Индией в мае незначительно вырос по сравнению с апрелем до 4,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что ее импорт из России останется высоким, поскольку ее цена на доставку остается намного дешевле, чем ближневосточная нефть.

Из-за увеличения закупок российской нефти со скидкой доля импорта с Ближнего Востока — традиционно основного ее источника — упала до рекордно низкого уровня примерно в 39% в мае с 44% в апреле.

Доля ОПЕК в импорте нефти в Индию в мае упала до рекордно низкого уровня в 42,6% и составляла в среднем 44,3% за первые два месяца этого финансового года.

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