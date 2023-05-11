Какая страна больше всего выигрывает от санкций против РФ – покупает нефть ударными темпами

Данные индийского государственного кредитора Bank of Baroda свидетельствуют о том, что в 2022 году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз. И эта страна стала одним из самых крупных импортёров "черного золота" из России. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "BBC".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

За счет увеличения закупок российской нефти Индии удалось сэкономить около 5 миллиардов долларов. Индия закупает российскую нефть, несмотря на то, что западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.

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По данным издания, Россия продолжала продавать энергоносители со скидкой таким странам как Китай и Индия. При этом в 2021 году доля российской нефти на индийском рынке составила всего 2% годового импорта. По статистике Bank of Baroda эта цифра выросла почти до 20%.

Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать санкции Запада в отношении российского импорта. Нью-Дели также прямо не осудил вторжение России в Украину.

Интересной есть также информация, которую обнародовало агентство "Bloomberg". Индия не только закупает российскую нефть для поднятия своей экономики, но и торгует нею со странами Европейского Союза. Так. По данным издания, еще в декабре 2022 года ЕС запретил практически любой морской импорт сырой нефти из России. Два месяца спустя он расширил запрет на топливо. Однако, правила не мешали таким странам, как Индия, скупать дешевую российскую нефть, превращать ее дизельное топливо, и отправлять ее обратно в Европу с наценкой.

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