Глава МИД Турции после визита в Москву назвал реальные сроки продления «зерновой сделки»

Действие "зернового соглашения" об экспорте украинского зерна Черным морем может быть продлено минимум на 2 месяца. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует "CNN Türk".

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

"Фактически продление (Ред. — "зерновой сделки") было сделано на 2 месяца. Я думаю, что мы можем получить результаты, продлив минимум еще на 2 месяца. Думаю, мы сможем это реализовать" – отметил Мевлют Чавушоглу.

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Отметим, главный дипломат Турции побывал с визитом в Москве, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам турецкого министра, во время переговоров особое внимание они уделили ситуации в Украине и "зерновой инициативе".

Отметим, переговоры о продлении зерновой сделки, которую систематически срывает Россия, стартовали 10 мая в Стамбуле, сообщает Минобороны Турции. Каковы шансы на успех? Могут ли в этом помочь намеченные на 14 мая выборы в Турции, под которые действующий президент Реджеп Эрдоган совершает один популистский шаг за другим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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