В ответ на заявление генсек ООН Антониу Гутерриша о том, что "мир в Украине сейчас невозможен" (мол, ни Киев, ни Москва) не готовы сесть за стол переговоров, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмутился. По его словам, переговоры возможны, но только при определенных обстоятельствах. А именно, если стране-агрессору напомнят, наконец, соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию, если перестанут считать РФ частью ООН и Совбеза ООН. О чём говорят то и дело всплывающие от бывших и действующих политиков и чиновников разных частей мира (Азии, Европы, Латинской Америки) "миротворческие" предложения? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

РФ пытается консолидировать так называемый Глобальный Юг

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос акцентирует, что война России против Украины приобрела глобальный характер.

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"И, если в начале широкомасштабного российского вторжения подавляющее большинство политиков (действующих или бывших) выжидали, рассчитывая на то, что война закончится быстро, то по состоянию на сейчас она всё более влияет на мировую экономику, порождает политические дискуссии, ставит мир в ситуацию конфронтации. Ведь чем дальше, тем больше видны мировоззренческие расхождения между ряда стран. Потому и разное видение будущего в целом и окончания войны, в частности. Потому и разные заявления звучат всё чаще", – поясняет эксперт.

Нельзя уже оставаться в стороне от этой темы, поясняет он логику действий тех или иных политиков. Их население, представители их политических сил требуют какой-то реакции.

"Повлияет ли это на ход войны? Нет. Но тут важно отметить, что РФ пытается консолидировать т.н. Глобальный Юг (часть стран Азии, Латинской Америки, Африки). Ищет аргументы в свою пользу, эксплуатирует антизападные нарративы, антиимпериалистические сантименты. И в определенной мере стране-агрессору это удается, – отмечает Игорь Семиволос. – История тут намного более древняя. И эти расхождения будут оставаться даже после завершения войны (безусловно – украинской победой). В Китае, ряде стран Латинской Америки, Африки, политики выстраивают свою карьеру именно на антиамериканских, антизападных нарративах".

На земле же после нескольких недель наступления ВСУ может возникнуть такая катастрофа, что Китаю придется выступать единоличным адвокатом эрэфии

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

до – венгерского премьера-негодяя Орбана. Объективно ситуация складывается сейчас в пользу эрэфии, ведь Китай спешно формирует группу "адвокатов путина". Как раз набросок этой группы был представлен на параде в Москве Не убедительная группа, но паузу перед украинским наступлением она заполнила". "На теме "миротворчества" паразитируют все кому не лень, от суперпопулиста – бразильского президента Лулы да Силвы,

По мнению эксперта, качественного перелома страна-агрессор не успеет оформить, это лишь медийные маневры.

"На земле же после нескольких недель наступления ВСУ может возникнуть такая катастрофа, что Китаю придется выступать единоличным адвокатом эрэфии, – прогнозирует Владимир Цыбулько. – С путиным уже сейчас мало кто хочет иметь дело, и маркером этому будут результаты начавшихся в Стамбуле переговоров по зерновому соглашению ".

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