Мир по-бразильски: Бразилия на саммите G7 предложит свое "посредничество" в войне в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова заявил о своем намерении выступить посредником в мирных переговорах Украины и РФ. Он хочет обсудить этот вопрос на саммите стран G7 в Японии. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Metropoles".

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: из открытых источников

Бразильский лидер во время встречи с премьер-министром Нидерландов заявил, что мир в Украине может быть достигнут путем переговоров. По его мнению, Бразилия поможет найти "золотую середину".

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"Украина фактически не может смириться с оккупацией своей территории, она должна сопротивляться. Европейский союз прав в принятом решении (Ред. – поддерживать Украину), а Бразилия и другие страны правы в желании найти золотую середину. Я думаю, что это возможно. Если бы я верил, что это невозможно, я бы не взялся за это", — сказал Лула да Силва.

Он добавил, что уже обсуждал урегулирование "украинского конфликта" с лидерами Китая, Великобритании и Нидерландов. Также президент Бразилии намерен поднять эту тему во время встреч на полях саммита G7, который состоится в Японии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



