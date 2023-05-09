В Украине заговорили о "перепродаже" Крыма и Донбасса

Накануне вероятного украинского наступления рядом политических лидеров и стран муссируется тема "мирных переговоров" и отказ Украины от силового возвращения Крыма. Эти инициативы вскрывают так называемые "российские консервы" — политиков так или иначе обязанных РФ. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил военный эксперт Роман Свитан.

Крым - это Украина

"Все те люди, которые в свое время получили финансирование за сдачу Крыма и Донбасса России, они сейчас "подсвечиваются"", — говорит Роман Свитан в интервью "Фабрике новин". К ним он причислил экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, экс-советника президента США по национальной безопасности и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Последний прогнозирует до конца года начало переговоров между РФ и Украиной при содействии Китая. Ранее он предлагал Украине уступить ряд территорий РФ.

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"Мы их сейчас будем слышать очень много. Тех людей, для которых важно, чтобы украинские войска не заходили в Крым. Не освобождали Донбасс и не заходили в Крым, — продолжает Роман Свитан. — Вот они сейчас будут пытаться вынудить наше политическое руководство. Военное вынудить невозможно — армия и народ прекрасно понимают наши задачи выхода на госграницу, останавливаться никто не собирается. Политическое руководство, как будет себя вести — посмотрим. Но, я думаю, народ и армия не дадут политическому руководству совершить сдачу политических интересов Украины".

"Поэтому этим российским "консервам", которые пытаются опять "перепродать" проданный Крым и Донбасс, можно пожелать опять "большой удачи" и отправить их вслед за российским военным кораблем", — говорит Роман Свитан.

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