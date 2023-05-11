В РФ заговорили о второй волне мобилизации: главная причина

В России нужно объявить вторую волну мобилизации из-за нехватки солдат на войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"Надо иметь в виду, что враг сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти еще одна. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают", — заявил Рогозин.

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По его словам, российская армия продолжает нести потери, даже когда боевые действия находятся на паузе, — это происходит из-за артиллерийских обстрелов.

"Их надо восполнять. Придется каждому мужчине в нашей стране ответить на этот вопрос: где ты был, когда нашей стране было тяжело", — подчеркнул Рогозин.

По его мнению, избежать второй волны мобилизации можно только при условии массового наплыва желающих отправиться на войну по контракту. Однако сейчас набор добровольцев происходит не слишком быстро и эффективно, несмотря на то, что есть "колоссальный резерв" из офицеров и военных, которые служили в армии России, отметил Рогозин. Экс-глава "Роскосмоса" считает, что такие люди должны быть "самыми мотивированными" и "не соблазняться рублем и другими коврижками".

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