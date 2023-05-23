Кто помогает России торговать нефтью в обход санкций – как перекрыть лазейки

Российская нефть продолжает поступать в страны ЕС в виде горючего из других стран, несмотря на соответствующее эмбарго. Как пишет Spiegel, особенно тут усердствует Индия. Почему подобное происходит? Какие меры следует предпринять, чтобы прикрыть имеющиеся лазейки, а также – нанести новый удар по российской экономике, живущей, в основном, за счет торговли нефти, нефтепродуктами и газом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Дешевая российская нефть перерабатывается, превращается в нефтепродукт, который за счет своей дешевизны активно заполняет Европу

Эксперт по рынку нефтепродуктов, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отмечает, что Евросоюз уже собирается расширить санкции против судоходных компаний и отдельных танкеров.

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"Это – одна из проблем, продемонстрировавшая себя в последние полгода, после введения против РФ сперва нефтяного эмбарго (5 декабря 2022-го), а потом и эмбарго на нефтепродукты (с 5 февраля 2023-го). Такие шаги в отношении России было невозможно представить еще год назад. Не говоря уже о такой беспрецедентной мере как ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов за баррель, – отмечает эксперт. – Санкции, безусловно, работают. Цена на нефть провалилась. Она сейчас ниже, чем была до российского вторжения в Украину. Дефицита на рынке нет. В то же время мы видим сообщения о том, что страна-агрессор наращивает экспорт. И это логично. РФ из-за падения цен стала меньше зарабатывать на каждой тонне. Соответственно, чтобы хоть как-то удержать доходы, приходится больше экспортировать и топлива, и сырья. Что Россия и делает, еще больше обваливая цены".

Рынок, между тем, полностью трансформировался, продолжает Сергей Куюн. И "нарисовались" пособники россиян в этом экспорте.

"Из ближайших примеров – Турция. Именно она – крупнейший импортер российского дизельного топлива. Его принимает масса турецких портов. В то же время, Турция резко нарастила экспорт нефтепродуктов. По сути, происходит следующее. Турция покупает (со скидкой 20-25% к нероссийским аналогам) российское топливо. И либо использует его сама, а свое — экспортирует (зарабатывая на этом). Либо (есть серьезные подозрения, особенно у украинских трейдеров) — происходит подлог документов. В результате чего российское топливо "превращается" в турецкое (либо саудовское, арабское, индийское). После чего именно в таком виде начинает курсировать по миру. Даже в Украине виден резкий всплеск поставок топлива из Турции", – поясняет эксперт.

По его словам, еще один раздражитель – Индия. Она в последнее время нарастила импорт российской нефти в 10-11 раз. И на этом фоне резко возросла отправка в Европу индийских нефтепродуктов.

"По сути, дешевая российская нефть, купленная с большой скидкой, перерабатывается, превращается в индийский нефтепродукт, который за счет своей дешевизны активно заполняет Европу. Откуда уже звучат призывы изучить такое поведение Индии, – отмечает Сергей Куюн. – По сути, Индия ничего не нарушает. И ту же российскую нефть она покупает явно дешевле установленного ценового потолка. Но Европа не будет смотреть на это вечно, сигнал от чиновников уже прозвучал".

Это, акцентирует эксперт, самые яркие примеры. То же самое делают страны Африки — Египет, Алжир, Марокко. Они вдруг резко превратились в экспортеров топлив на фоне роста покупок ими российского дизтоплива.

"Что касается логистики — за эти месяцы вырисовались отдельные компании, танкера, которые работают с российскими грузами. Они прячутся, отключают навигационное оборудование, чтобы запутать следы, скрыть свои перемещения. Многократно это российское топливо переливается в море с танкера на танкер, – рассказывает эксперт. – Но аналитики работают, спутники летают. Идет фиксация и анализ. И, думаю, первые списки тех же танкерных компаний, отдельных суден, помогающих РФ обходить санкции, мы вскоре увидим".

При этом, продолжает Сергей Куюн, важно понимать суть санкций. Запад не хочет убивать российскую нефтегазовую промышленность. Ему важно, чтобы та по-прежнему производила много нефти и нефтепродуктов. Но чтобы Россия на них не зарабатывала. Чтобы, условно говоря, всё продавалось по себестоимости.

"Для РФ это всё равно будет выгодно. Таким образом она сохраняет рабочие места, инфраструктуру, не консервирует месторождения. Но при этом лишается доходов для финансирования войны", – поясняет эксперт.

По его словам, глобальная трансформация была ожидаемой. Санкции работают именно так. Теперь РФ вынуждена продавать нефть и нефтепродукты не своему ближайшему соседу – Евросоюзу, что было очень выгодно, а вести свое топливо и сырье чуть ли не через всю планету, еще и тайно.

"Одно из американских изданий недавно показало, как один из нефтяных танкеров шел 93 дня в Индию. Какова в итоге будет цена этого продукта с такой транспортировкой? А ведь продавать приходится еще и куда дешевле среднерыночных цен, – подчеркивает Сергей Куюн. – То, что Индия, Китай наращивают поставки рос-топлива – было ожидаемо. Другое дело, что Европа должна поставить этому заслон и тем самым дополнительно ограничить ареал сбыта "кровавого" топлива, а значит, и доходность торговли им".

Сейчас нужно не позволить России обходить введенные ограничения

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"Неправильно думать, что экономические санкции, которые введены (и еще будут вводиться) против РФ, способны прекратить ее агрессию (войну) против Украины. Они также не способны привести к обвалу российской экономики. Цель санкций – иная. А именно – лишить РФ сверхдоходов от торговли экспортными товарами, и экономического оружия (в частности – нефтегазового)".

По словам эксперта, если ранее Кремль имел возможность использовать нефть и газ в политических целях, о теперь он ее лишен.

Если ранее Москва была способна влиять на нефтяные и газовые котировки в мире в своих целях, то теперь она и этой возможности лишена.

"Эти цели санкций уже достигнуты, – акцентирует Геннадий Рябцев. – Теперь речь идет о том, чтобы не позволить России обходить введенные ограничения. Этому должны способствовать вторичные санкции против финансовых посредников, введение ограничений на возраст танкеров и газовозов, которые обслуживаются в мировых портах (т.к. "теневой флот" РФ состоит в основном из судов, выпущенных более 30 лет назад), а также недопущение продажи в страны ЕС и Британского содружества нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в других странах".

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