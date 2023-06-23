Вот так санкции: РФ закупила у Запада компоненты, связанные с военной техникой на миллиарды долларов

Россия практически полностью адаптировалась к санкциям, которые были введены цивилизованным миром за полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Кремль сумел найти лазейки, чтобы не чувствовать ограничения, которые ввел Запад. В итоге, те технологии, которые РФ закупала у западных производителей для производства оружия еще до войны, теперь снова поступают в Россию. Больше всего удивляет, что более 60% импортируемых важнейших компонентов страна-агрессор закупает у американских компаний. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, с марта по декабрь 2022 года путинский режим импортировал компонентов, связанных с военной техникой, на $20,3 млрд, что всего на 15% меньше по сравнению с 2021-м годом. В целом Россия купила технологии 155 компаний со штаб-квартирами в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. 66% иностранных критических компонентов в системах вооружения, которые российские военные использовали в Украине, были произведены компаниями со штаб-квартирой в США.

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Отмечается, что покупки не производятся напрямую – большая часть технологий двойного назначения импортируются из Китая. По данным KSE, в российской технике было идентифицировано 1057 иностранных компонентов. Микрочипы и процессоры составляют почти половину всего импорта, но Москва также импортирует множество других товаров, используемых в навигационных и коммуникационных системах и других элементах современной войны.

В некоторых случаях поток критических компонентов увеличился за первые три месяца 2023: на 28% больше подшипников и на 27% больше навигационных и сенсорных систем по сравнению с последним кварталом 2022 года. В четырех типах крылатых ракет российского производства – Х-59, Х-101, "Калибр" и "Искандер" – были обнаружены импортные микросхемы, процессоры, приемопередатчики, устройства памяти, транзисторы, преобразователи постоянного тока и другие компоненты.

Зарубежные комплектующие были обнаружены в 7 типах российской бронетехники и артиллерийских установках, включая ЗРК "Тор-М2" и танк Т-72, а также в семи различных типах беспилотников, в том числе в российском "Орлане-10" и двух иранских моделях "Шахед-131" и "Шахед-136".

На важнейшие компоненты, производимые пятью американскими компаниями – Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation и Advanced Micro Devices (AMD), – приходится 52% технологического импорта, но Россия также получает доступ к товарам большего числа средних и малых фирм, чем сообщалось ранее.



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