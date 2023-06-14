В РФ не заканчиваются ракеты с западными компонентами: почему не срабатывают санкции

Во время ракетного удара россиян по Кривому Рогу, унесшего жизни более десяти человек, в одной из ракет оказались иностранные компоненты. Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что в ракете Х-101, по предварительной оценке, выпущенной в РФ в апреле 2023 года, оказалось около 50 компонентов (преимущественно микроэлектроника), произведенных в странах, вводивших санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский призвал максимально усилить экспортный контроль за критическими элементами. По его словам, дешевле перекрыть пути снабжения, наказать те бизнесы и государства, которые помогают российским террористам продолжать иметь возможность и дальше взрывать дома и убивать людей, чем постоянно тратить новые и новые ракеты для ПВО. Есть ли действенные механизмы, чтобы прекратилась эта торговля смертью? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ракеты. Фото: из открытых источников

Стало окончательно ясно, что без жесткого контроля, без осведомителей из разных стран в интересах выполнения санкций, должного эффекта не будет

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

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"Наличие зарубежных составных элементов в недавно изготовленных российских ракетах свидетельствует о том, что неэффективно работают как санкции, так и контроль за ними. Определенная изворотливость страны-агрессора помогает ей, несмотря на все преграды, получать необходимые компоненты из разных стран для изготовления ракет".

Прежде всего, отмечает эксперт, это вопрос к европейскому, да и к мировому сообществу, которое занимается формированием санкционных пакетов.

"Стало окончательно ясно, что без жесткого контроля, без использования органов разведок, осведомителей из разных стран в интересах выполнения данных санкций, должного эффекта не будет. И, конечно, важны вторичные санкции – против тех, кто, в обход действующих, помогает агрессору", – акцентирует Алексей Плотников.

Пока не будет реально ощутимых экономических ударов, у агрессора хватит денег и на изготовление новых ракет, и на "серый импорт"

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов уверен, что есть более действенные методы для опускания над РФ железного занавеса. Но их почему-то не применяют.

"Если говорить даже не о запчастях к ракетам, а о морской торговле, ситуация там вопиющая. Все суда, которые идут в Украину и из Украины, ограничены зерновым коридором, досматриваются самими же россиянами, максимально тормозящими этот процесс. Тогда как российские суда спокойно ходят практически где угодно, увеличили товарооборот. А следовало бы наложить санкции на российские порты, перевозчиков", – считает Муса Магомедов.

По его мнению, введенные санкции – недостаточно жесткие, да еще и их исполнение не проверяется должным образом. Именно поэтому нет такого потрясения российской экономики, которое вынудило бы агрессора прекратить войну.

"А пока не будет реально ощутимых экономических ударов, мощнейшего контроля за санкциями, наказания для всех, кто торгует с россиянами, у агрессора хватит денег и на изготовление новых ракет, и на "серый импорт", пусть даже с переплатой, – поясняет эксперт. – Схем много, фирм-прокладок много, желающих заработать на нашей войне – много. К огромному сожалению".

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