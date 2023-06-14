В РФ не заканчиваются ракеты с западными компонентами: почему не срабатывают санкции

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Кравцев Сергей
Во время ракетного удара россиян по Кривому Рогу, унесшего жизни более десяти человек, в одной из ракет оказались иностранные компоненты. Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что в ракете Х-101, по предварительной оценке, выпущенной в РФ в апреле 2023 года, оказалось около 50 компонентов (преимущественно микроэлектроника), произведенных в странах, вводивших санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский призвал максимально усилить экспортный контроль за критическими элементами. По его словам, дешевле перекрыть пути снабжения, наказать те бизнесы и государства, которые помогают российским террористам продолжать иметь возможность и дальше взрывать дома и убивать людей, чем постоянно тратить новые и новые ракеты для ПВО. Есть ли действенные механизмы, чтобы прекратилась эта торговля смертью? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Ракеты. Фото: из открытых источников
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:
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Прежде всего, отмечает эксперт, это вопрос к европейскому, да и к мировому сообществу, которое занимается формированием санкционных пакетов.
Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов уверен, что есть более действенные методы для опускания над РФ железного занавеса. Но их почему-то не применяют.
По его мнению, введенные санкции – недостаточно жесткие, да еще и их исполнение не проверяется должным образом. Именно поэтому нет такого потрясения российской экономики, которое вынудило бы агрессора прекратить войну.
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