Завершили разбор завалов: болезненные потери Кривого Рога

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о завершении поисковой операции на месте российских ракетных ударов в Кривом Роге. Об этом, как сообщают "Комментарии", Лысак написал во вторник, 13 июня, в Telegram-канале.

Кривой Рог, многоэтажка

"Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге. За эту страшную ночь враг убил в городе 11 мирных жителей. Поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций", — написал Лысак.

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Ранее в этот день сообщалось о 10 погибших, из них четверо погибли в результате ракетного удара по жилому 5-этажному жилому дому, шестеро извлечены из-под завалов состава частного предприятия. Ранения получили 28 мирных жителей.

Напомним, в ночь на 13 июня российские войска нанесли массированную ракетную атаку по Украине, передает DW. Одна из ракет попала в жилую пятиэтажку в Кривом Роге Днепропетровской области, в результате чего вспыхнул пожар. Кроме того, в городе поврежден ряд других гражданских объектов.

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