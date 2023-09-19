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Байден выступил в ООН: что сказал президент США о войне в Украине

Президент США, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал противостоять агрессии Путина.

сегодня, 17:27 comments1413
Автор:
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Slava Kot
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Президент США Джо Байден выступил на 78-й Генеральной ассамблее ООН, где призвал поддерживать Украину и противостоять российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Байден выступил в ООН: что сказал президент США о войне в Украине

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Байден считает, что Путин занял выжидательную позицию. По его словам, Кремль верит, что мир устанет от войны в Украине и продолжит агрессивные военные действия для захвата новых территорий.


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"Мы должны противостоять этой открытой агрессии сегодня, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра", – сказал Байден.

Президент США подверг критике идеи тех дипломатов и политиков, которые пытаются склонить Владимира Зеленского к уступкам и отдать Крым или Донбасс России в обмен на возможный мир.

"Если мы позволим разделить Украину, будет ли независимость любой нации безопасной?" — риторически спрашивает Джо Байден и добавляет, может ли в таком случае любое другое государство чувствовать себя безопасным в сегодняшнем мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский критикует ООН. Украинский лидер не может понять, как международная организация допустила представителя России к участию в сессии Генеральной ассамблеи. Зеленский также не уверен, что будет делать в момент доклада министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах озвучили позицию по дальнобойным ракетам ATACMS для Украины. Также в США отреагировали на конфликт, связанный с эмбарго украинского зерна, которое устроили три европейских страны.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-19-23/index.html
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