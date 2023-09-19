Байден выступил в ООН: что сказал президент США о войне в Украине

Президент США Джо Байден выступил на 78-й Генеральной ассамблее ООН, где призвал поддерживать Украину и противостоять российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Байден считает, что Путин занял выжидательную позицию. По его словам, Кремль верит, что мир устанет от войны в Украине и продолжит агрессивные военные действия для захвата новых территорий.

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"Мы должны противостоять этой открытой агрессии сегодня, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра", – сказал Байден.

Президент США подверг критике идеи тех дипломатов и политиков, которые пытаются склонить Владимира Зеленского к уступкам и отдать Крым или Донбасс России в обмен на возможный мир.

"Если мы позволим разделить Украину, будет ли независимость любой нации безопасной?" — риторически спрашивает Джо Байден и добавляет, может ли в таком случае любое другое государство чувствовать себя безопасным в сегодняшнем мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский критикует ООН. Украинский лидер не может понять, как международная организация допустила представителя России к участию в сессии Генеральной ассамблеи. Зеленский также не уверен, что будет делать в момент доклада министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах озвучили позицию по дальнобойным ракетам ATACMS для Украины. Также в США отреагировали на конфликт, связанный с эмбарго украинского зерна, которое устроили три европейских страны.