Шмигаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

Шмигаль допустил, что Украина может запретить импорт некоторых категорий товаров из Польши и Венгрии, если страны не согласятся на согласованные с Европейской комиссией меры и не отменят односторонний запрет в отношении Украины.

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Об этом написал Шмигаль в своем Telegram.

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"Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Одновременно наше Правительство предлагает странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины", – заявил Шмигаль.

По его словам, это поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС.

"В частности, планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", — рассказал он.

Шмигаль Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию по поводу нарушений норм Всемирной торговой организации.

"Еще начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", — сказал Шмигаль.

По его словам, блокирование аграрного экспорта Украины странами-соседями ударит по экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам страны. А еще – это сыграет на руку плану РФ устроить новый мировой продовольственный кризис.

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