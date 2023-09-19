Во время заседания Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский выступил за ядерное разоружение России. Об этом сообщают "Комментарии".

Зеленский в Нью-Йорке

Владимир Зеленский напомнил, как Украина в ответ на гарантии ее территориальной целостности и суверенитета отдала свое ядерное оружие. При этом уменьшение количества ядерного оружия на планете не гарантировало Украине мир.

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"Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", — заявил Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН.

Также глава государства обвинил Россию в геноциде из-за похищения украинских детей, которых учат ненавидеть Украину и лишают связей с их семьями.

Что касается возможных переговоров с Путиным, то Зеленский привел пример погибшего предводителя ППК "Вагнер" Пригожина, который тоже думал, что договорился с главой РФ.

"Мне известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения за кулисами. Злу нельзя доверять, — говорит Зеленский. — Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина".

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