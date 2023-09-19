Кирби озвучил позицию США по ракетам ATACMS для Украины

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты еще не приняли решения по поставкам дальнобойных ракет ATACMS в Украину. Кроме того, Кирби объявил, что США имеют оговорки для Украины относительно использования ракет большой дальности по территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegraph.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников

Джон Кирби заявил, что Байден хочет, чтобы Минобороны, Госдеп и Совбез США рассмотрели передачу ракет ATACMS для Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Здесь, в Соединенных Штатах, продолжается долгая дискуссия по поводу этих крылатых ракет большой дальности", — сообщил Кирби и добавил, что "ни одно решение еще не принято", но вопрос не снят с обсуждения.

Кирби подчеркнул, что США не призывает Украину к нападениям и атакам по территории России. По словам представителя Белого дома, война происходит в Украине и на оккупированных Россией территориях Украины. Вместе с тем Кирби подчеркнул, что только Зеленский и высшее украинское руководство может решать осуществлять ли им атаки по России.

"Мы предоставляем им возможности, но, в конце концов, решение за ним, и мы четко дали понять, что не хотим, чтобы предоставленные Соединенными Штатами средства ударяли по России", — сказал Джон Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на запрет украинского зерна от Польши. Представитель Белого дома назвал такие действия суверенным решением и подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в этот вопрос. Однако большинство стран ЕС критикуют Польшу, Венгрию и Словакию за продление эмбарго.

Также "Комментарии" писали о Китае, который заявил, что его позиции совпадают с российскими по поводу войны в Украине.