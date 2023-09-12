Почему украинцы считают ответственным за коррупцию президента – о чем говорит реакция власти

Опрос, проведенный в середине лета Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии (КМИС), продемонстрировал, что почти 80% украинцев считают – президент Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в Кабмине и военных администрациях. Это уже вызвало недовольство у главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. Исследование он назвал манипуляционным, заявив, что президент должен заниматься другими делами (той же войной), а не подменять собой антикорруционную вертикаль. О чем говорят данные опроса – и реакция на него представителей власти? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Коррупция в Украине. Фото: из открытых источников

ОП обладает всеми возможностями остановить бессмысленные траты

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:

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"Зеленский в интервью иностранным и отечественным журналистам говорит о том, что брусчатка, стадионы, бассейны, теннисные корты – все эти млрд грн, которые сливаются на благоустройство и озеленение во время войны – не его ответственность. Но все прекрасно понимают, что ключевые посты в нашем государстве назначаются именно из Офиса президента (ОП)".

По словам эксперта, прекратить бюджетную вакханалию, когда колоссальные средства тратятся не на закупку вооружения, не на производство собственных вооружений, может (и должен!) тот же Кабмин.

"В статье 12 закона о военном положении это четко прописано. Премьер Шмыгаль этого не сделал, не захотел принять постановления, которые перенаправили бы госзакупки на реально важные цели, – подчеркивает Павел Себастьянович. – Это могли бы сделать и депутаты – провести секвестр бюджета, перенаправив львиную долю средств на войну. Но даже, когда в парламенте появляется такая инициатива – ее "банит" министр финансов. Получается, все люди, назначенные Зеленским, ОП – против того, чтобы направить максимум возможных средств на оборону страны".

Так что результат опроса, где львиная доля украинцев считают именно Зеленского ответственным за коррупцию, абсолютно оправдан. Отвечает действительности, уверен эксперт. Во время войны президент еще и верховный главнокомандующий, который отвечает и за международную поддержку, и за фронт, и за тыл, включая борьбу с коррупцией, акцентирует Павел Себастьянович.

"Кстати, кроме Кабмина и ВР перенаправить эти средства может и СНБО. Который возглавляет президент. Или сам ОП, где собран реальный Кабмин. За экономику отвечает Шурма, за правоохранительную сферу – Татаров, за суды – Смирнов... Думаю, ОП обладает всеми возможностями остановить бессмысленные траты. И направить на поддержку наших военнослужащих средства НБУ, а также те, что можно получить, поломав многочисленные схематозы. Но этого не делается. Ну, а то, что Арахамия написал по этому поводу критический (в адрес опроса) текст в своем Телеграмм-канале, вызывает еще больше возмущения. Как и то, что он отметил – лишь со следующего года Украина перейдет на "бюджет войны". Это значит, что еще четыре месяца в тылу будут деребаниться деньги, так нужные нашим военнослужащим", – констатирует эксперт.

Такие настроения общества – реакция на постоянные истории со взяточничеством депутатов монобольшинства, истории с коррупционными скандалами в Минобороны

По мнению политического аналитика Павла Нусса, результаты данного опроса повергли Банковую в шок.

"Там увидели последствия своих действий (и бездействиях) в настроениях граждан. И уж точно зря начали называть манипулятивными результаты двух общенациональных опросов, проведенных Фондом Деминициативы им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова и КМИС в июле и августе 2023. Это выглядит как явная попытка оправдать Зеленского, который вместе с главой Офиса президента – Ермаком обладают беспрецедентной монополией на кадровую политику всего госуправления и фактически монополией на коррупцию", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, такие настроения общества – реакция на постоянные истории со взяточничеством депутатов монобольшинства, истории с коррупционными скандалами в Минобороны, а самое главное – истории с отсутствием наказания для коррупционеров.

Тогда цифры могли бы быть еще более печальными для Банковой, – отмечает Павел Нусс. – Странно, что у Зеленского никак не могут понять – имитация борьбы с коррупцией уже не убеждает людей, даже тех, кто в 2019 году отдал ему свой голос на выборах". "На время проведения опроса не было еще и истории с попыткой оттянуть открытие деклараций чиновников на год.

Все, кто сейчас при власти, дают понять, что они – верные слуги президента и люди не особо хотят разбираться — кто и за что должен отвечать

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что результаты подобных опросов отображают разочарование общества, у которого – традиционные завышенные ожидания от президента, а также – не понимание того, как действует вертикаль госуправления.

"Зеленский и его окружение сами попали в эту ловушку. Практические каждый выборы у нас проходят под лозунгом — такой-то (фамилия может быть Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский) придет — и порядок наведет. Мол, именно этот человек и его команда знают, как сделать жизнь в Украине лучше. В случае с действующим президентом — кто-то голосовал за Зеленского, кто-то — за его кинообраз Голобородько из сериала "Слуга народа", название которого стало и название пропрезидентской партии. Результат предсказуемый – завышенные ожидания сменяются резким разочарованием", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, попытка сместить вектор ответственности на тех или иных чиновников не воспринимается большинством украинцев.

"Ведь все, кто сейчас при власти, дают понять, что они – верные слуги президента. И люди не особо хотят разбираться — кто и за что должен отвечать. В стране есть явная централизации власти, есть монобольшинство, сформированное из пропрезидентской политической силы. Так что ответственность — политическая — возлагается именно на первое лицо государства", – отмечает Сергей Войченко.

Кроме того, акцентирует он, определенные популистические шаги в рамках борьбы с коррупцией без реальных перемен также приводят к массовому разочарованию граждан.

"Ну и не будем забывать, что борьба с коррупцией, к сожалению, стала в Украине более прибыльным занятием, чем сама коррупция. Содержание антикоррупционеров с их заоблачными зарплатами обходятся куда дороже, чем деяния некоторых коррупционеров", – констатирует эксперт.

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