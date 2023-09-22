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Байден назвал окончательную дату прибытия танков Abrams в Украину

Джо Байден заявил - первые танки Abrams поступят в Украину уже на следующей неделе

сегодня, 08:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams будут в Украине уже на следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Байден назвал окончательную дату прибытия танков Abrams в Украину

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

"Первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе", — заявил Байден.


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Американский лидер подчеркнул, что США остается приверженной оказанию поддержки усилиям Украины по защите от полномасштабной российской агрессии.                                                                                                

Отметим, Джо Байден провел расширенную двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. В ходе переговоров с украинским лидером американский лидер заявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 млн долларов. Основной акцент в этом пакете будет сделан на средствах ПВО в преддверии наступления зимы. При этом, сенсации не случилось, Джо Байден отказался передавать Киеву армейские тактические ракетные комплексы ATACMS, которые помогли бы украинским бойцам наносить удары по вражеским целям на большом расстоянии. Вместе с тем президент США не стал отрицать, что такое решение может быть принято в будущем.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VW0A7C3g97Y
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