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Байден поставил точку в вопросе поставок ракет ATACMS для Украины

США выступают против использования далекобойных ракет ATACMS по территории России

21 сентября 2023, 23:45
Автор:
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Константин Куликов
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США не будут предоставлять Украине ATACMS в сегодняшнем пакете помощи, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщают "Комментарии".

Байден поставил точку в вопросе поставок ракет ATACMS для Украины

Джо Байден

"На сегодняшний день президент США решил, что не будет поставлять ATACMS Украине, но не снимает этот вопрос с повестки дня на будущее. Больше об этом мне сегодня ничего не сообщить", – сказал Салливан на брифинге перед встречей Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.


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Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты еще не приняли решения по поставкам дальнобойных ракет ATACMS в Украину. Кроме того, Кирби объявил, что США имеют оговорки для Украины относительно использования ракет большой дальности по территории России. Кирби подчеркнул, что США не призывает Украину к нападениям и атакам по территории России. По словам представителя Белого дома, война происходит в Украине и на оккупированных Россией территориях Украины. Вместе с тем Кирби подчеркнул, что только Зеленский и высшее украинское руководство может решать осуществлять ли им атаки по России.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля", производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.

Тем не менее, в очередном пакете американской оборонной помощи, вероятно, будет вторая партия кассетных боеприпасов калибра 155 мм, системы ПВО малой дальности Avenger, использующие ракеты Stinger. Кроме того, в пакет помощи Украине войдут противотанковые системы TOW и AT4, ракеты для систем HIMARS и противотанковые ракеты Javelin.

Тем временем, в России мигрантов агитируют воевать против Украины.

Зеленскому отказали в выступлении на заседании палат Конгресса США.

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