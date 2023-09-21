Байден поставил точку в вопросе поставок ракет ATACMS для Украины

США не будут предоставлять Украине ATACMS в сегодняшнем пакете помощи, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщают "Комментарии".

Джо Байден

"На сегодняшний день президент США решил, что не будет поставлять ATACMS Украине, но не снимает этот вопрос с повестки дня на будущее. Больше об этом мне сегодня ничего не сообщить", – сказал Салливан на брифинге перед встречей Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.



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Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты еще не приняли решения по поставкам дальнобойных ракет ATACMS в Украину. Кроме того, Кирби объявил, что США имеют оговорки для Украины относительно использования ракет большой дальности по территории России. Кирби подчеркнул, что США не призывает Украину к нападениям и атакам по территории России. По словам представителя Белого дома, война происходит в Украине и на оккупированных Россией территориях Украины. Вместе с тем Кирби подчеркнул, что только Зеленский и высшее украинское руководство может решать осуществлять ли им атаки по России.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля", производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.

Тем не менее, в очередном пакете американской оборонной помощи, вероятно, будет вторая партия кассетных боеприпасов калибра 155 мм, системы ПВО малой дальности Avenger, использующие ракеты Stinger. Кроме того, в пакет помощи Украине войдут противотанковые системы TOW и AT4, ракеты для систем HIMARS и противотанковые ракеты Javelin.

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