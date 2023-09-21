В России мигрантов агитируют воевать против Украины: появились билборды

На дорогах России появились билборды на узбекском и таджикском диалекте фарси, с призывом записываться в армию для участия в так называемой "СВО". Об этом сообщают "Комментарии".

Мигрантов из Средней Азии зовут на войну в Украину

В Ленинградской области России появились билборды на узбекском и таджикском языках с предложением к мигрантам поучаствовать в войне против Украины. Надпись на русском на щитах также есть, но она настолько мала, что разглядеть её, не остановившись прямо перед плакатом, невозможно, отмечает издание "Подъем".

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"Запишись на СВО — будешь получать большую заработную плату и бесплатный участок", — написано на билборде.

Ранее СМИ сообщали, что мигрантам из Средней Азии предлагают за участие в войне, кроме денежного довольствия, ускоренное получение гражданства. Также стало известно, что узбекских строителей, привлеченных для "восстановления" Мариуполя, российские власти принудительно мобилизовали для участия в войне.

Напомним, что российские власти всячески запрещают СМИ РФ затрагивать тему мобилизации. Причем запрет распространяется не только на сообщения о возможном объявлении всеобщей или частичной мобилизации в России, но и на заявления, которые опровергают возможность всеобщего призыва. Это объясняется восприятием россиян СМИ РФ — зачастую граждане России воспринимают опровержение властей, как своеобразное подтверждение предстоящего события.

Тем временем, Зеленскому отказали в выступлении на заседании палат Конгресса США.

В НАТО прокомментировали ядерные угрозы России. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за перемещением ядерного оружия РФ.



А известный телеведущий сбежал из Украины. Доманский переехал за границу.