В Крыму громко: оккупанты пытались спасти главную нефтебазу Черноморского флота

Мощные взрывы раздались на территории временно оккупированного Крыма. Российские захватчики включили дымовой занавес возле нефтебазы Черноморского флота. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Крым. Фото из открытых источников

Дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00. Как отмечают местные Telegram-каналы, там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн топлива.

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При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Некоторые Telegram-каналы пишут об "отбитой атаке".

Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом был замечен черный дым.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram о работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы были уничтожены дроны, там возникли пожары.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в населенном пункте Верхнесадовое зафиксирован "прилет" в российскую воинскую часть.

Напомним, в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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