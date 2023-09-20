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В Крыму громко: оккупанты пытались спасти главную нефтебазу Черноморского флота

Оккупанты включили дымовой занавес возле нефтебазы Черноморского флота

сегодня, 13:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Мощные взрывы раздались на территории временно оккупированного Крыма. Российские захватчики включили дымовой занавес возле нефтебазы Черноморского флота. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".

В Крыму громко: оккупанты пытались спасти главную нефтебазу Черноморского флота

Крым. Фото из открытых источников

Дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00. Как отмечают местные Telegram-каналы, там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн топлива.


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При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Некоторые Telegram-каналы пишут об "отбитой атаке".

Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом был замечен черный дым.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram о работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы были уничтожены дроны, там возникли пожары.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в населенном пункте Верхнесадовое зафиксирован "прилет" в российскую воинскую часть.

Напомним, в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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В Крыму громко: оккупанты пытались спасти главную нефтебазу Черноморского флота - фото 2




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Источник: https://t.me/Crimeanwind/42847
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