Совещание российского командования удалось: новые подробности удара по штабу ЧФ РФ

К точному ракетному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота страны-агрессора во временно оккупированном Севастополе привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ССО в соцсетях.

Удар по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. Фото: из открытых источников

По словам спецназовцев, дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота как раз в то время, когда в здании проходило совещания руководящего состава флота РФ в оккупированном Севастополе.

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Бойцы ССО оперативно передали данные Воздушным силам для нанесения прицельного удара.

При этом в ССО интригуют, заявляя, что пока что не могут раскрыть все детали данной операции, но обещают позже раскрыть все подробности, а пока подтверждают, что цель удара достигнута, ведь уже подтверждена гибели и ранения множества оккупантов.

"Результат – десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота. Идем дальше!", – говорится в сообщении.

Отметим, по информации руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, результат прицельного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно захваченном Севастополе более, чем удовлетворительный, ведь погибли минимум 9 человек, тяжелые ранения получили 16. Среди них есть российские генералы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



