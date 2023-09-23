Лавров сделал заявление об окончании войны в Украине

Итог войны в Украине будет подведен на поле боя. Об этом, как сообщают "Комментарии", на пресс-конференции после своего выступления на генеральной ассамблеи ООН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом, он возложил ответственность за такой сценарий развития событий на западные страны.

Лавров

"Если Запад говорит, что конфликт на Украине должен решаться на поле боя, значит — на поле боя", — заявил Лавров в ООН. По его мнению, формула мира Зеленского "абсолютно нереализуема". Напомним, она включает в себя требование полного восстановления территориального единства Украины и ее границ 1991 года.

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В ходе дискуссии на 78 сессии Генассамблеи ООН Лавров также обвинил США и европейские страны в невыполнении взятых на себя обязательств. По мнению главы внешнеполитического ведомства России, задача нанести Москве "стратегическое поражение" окончательно "застила глаза" западным политикам.

В тоже время представитель России, которая сотрудничает с Ираном, сделал антиамериканский и антиизраильский выпад, заявив что США делают всё, чтобы "не допустить обретения палестинцами своего государства". А также потребовал немедленно снять санкции с союзников РФ - Кубы, Венесуэлы и Сирии.

Тем временем, у Зеленского готовятся к худшим сценариям. Михаил Подоляк рассказал о сценарии текущей войны — он не оптимистичен.

Российским "губернатором" оккупированной части Запорожской области стал экс-регионал. Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов, предавший Украину, возглавил оккупированную часть Запорожской области.

А эксперты рассказали, какая цель ударов ВСУ по Крыму. На данном этапе у нас задача — максимально обескровить мощь российской армии и продолжать деоккупацию наших территорий.