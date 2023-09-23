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Российским "губернатором" оккупированной части Запорожской области стал экс-регионал

Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов, предавший Украину возглавил оккупированную часть Запорожской области

сегодня, 18:44
Автор:
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Константин Куликов
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Самопровозглашенные фейковые депутаты, созданного оккупантами "Запорожского законодательного собрания", выбрали российским "губернатором" региона экс-регионала Евгения Балицкого. Последний до этого выполнял обязанности главы оккупационной "Запорожской военно-гражданской администрации. Об этом сообщают "Комментарии".

Российским "губернатором" оккупированной части Запорожской области стал экс-регионал

Коллаборанты Емельяненко и Балицкий

"Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие. Я помню, как год назад мы под Гимн Российской Федерации, со слезами счастья на глазах приняли решение войти в состав РФ, вернуться на свою Родину", — написал Балицкий в своем телеграмм-канале.


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На момент вторжения России в Украину в феврале 2022 года он занимал пост заместителя главы Запорожского областного совета от партии "Оппозиционный блок". После вторжения вернулся в Мелитополь, где начал сотрудничать с оккупантами. До этого был последовательным противником первого и второго Майданов.

Интересно отметить, что спикером так называемого "Запорожского законодательного собрания" избран экс-регионал Виктор Емельяненко, который до 2014 года занимал пост первого заместителя главы Запорожской облгосадминистраци, а после вторжения РФ в 2022 году стал помощником Балицкого. 

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