Российским "губернатором" оккупированной части Запорожской области стал экс-регионал

Самопровозглашенные фейковые депутаты, созданного оккупантами "Запорожского законодательного собрания", выбрали российским "губернатором" региона экс-регионала Евгения Балицкого. Последний до этого выполнял обязанности главы оккупационной "Запорожской военно-гражданской администрации. Об этом сообщают "Комментарии".

Коллаборанты Емельяненко и Балицкий

"Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие. Я помню, как год назад мы под Гимн Российской Федерации, со слезами счастья на глазах приняли решение войти в состав РФ, вернуться на свою Родину", — написал Балицкий в своем телеграмм-канале.

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На момент вторжения России в Украину в феврале 2022 года он занимал пост заместителя главы Запорожского областного совета от партии "Оппозиционный блок". После вторжения вернулся в Мелитополь, где начал сотрудничать с оккупантами. До этого был последовательным противником первого и второго Майданов.

Интересно отметить, что спикером так называемого "Запорожского законодательного собрания" избран экс-регионал Виктор Емельяненко, который до 2014 года занимал пост первого заместителя главы Запорожской облгосадминистраци, а после вторжения РФ в 2022 году стал помощником Балицкого.

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