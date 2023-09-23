В Чечне изъяли российские учебники: причина

В Чечне запретили учебник истории, который написал один из подвижников Путина, экс-министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщают "Комментарии".

Мединский

По словам, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова изъять учебники из чеченских школ распорядился Рамзан Кадыров.

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В учебниках от экс-министра культуры РФ "наряду с бандеровцами, власовцами и прочими, перечислены репрессированные народы, перед которыми официально извинились и подписали законы о полной реабилитации", пояснил причину изъятия председатель Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов. Среди депортированных были и чеченцы с родственными им ингушами.

"На основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар Государственный комитет обороны в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию насильственному переселению (депортации) в восточные районы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей", — сказано в учебнике Мединского.

Чтобы размыть ответственность советского руководства, Мединский также сообщает, что в ходе Второй мировой войны в лагеря были депортированы 120 тысяч граждан США японского происхождения. При этом автор умолчал тот факт, что это решение было отменено в 1945 году, а в чеченцы и ингуши смогли вернуться из Казахстана на Кавказ лишь после смерти Сталина, в 1953 года. Крымские татары смогли вернуться в Крым только в ходе распада Советского Союза, в начале 90-х.

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