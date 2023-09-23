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В Севастополе экстренно проверяют укрытия: подробности

После недавних "прилетов" в Севастополе уже не очень сильно верят в российское ПВО

сегодня, 16:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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После последних взрывов и "прилетов" так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев решил проверить укрытия в городе, но говорит, что Россия не будет благоустраивать все укрытия. Как передает портал "Комментарии", об этом Развожаев сообщил у себя в Telegram.

В Севастополе экстренно проверяют укрытия: подробности

Удар по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. Фото: из открытых источников

"Мы готовили убежища, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но то, что происходит сейчас – это уже реальность... Поручил начать обходы по временным укрытиям и разбираться со всеми ситуациями... По поводу укрытий хочу донести еще один важный момент: не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию", – заявил представитель оккупантов.


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Отметим, Михаил Развожаев одним из первых от оккупантов заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота, написав соответствующий пост у себя в Telegram.

Читайте также на портале "Комментарии" – Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление ВСУ на Мелитопольском направлении набирает обороты. Украинские защитники прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области. Об этом рассказал командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.




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