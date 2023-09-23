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Есть новый прорыв обороны россиян: в ВСУ назвали населенный пункт

Генерал Тарнавский заявил, что украинские защитники прорвали оборону россиян в Вербовом

сегодня, 12:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Контрнаступление ВСУ на Мелитопольском направлении набирает обороты. Украинские защитники прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" рассказал командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Есть новый прорыв обороны россиян: в ВСУ назвали населенный пункт

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", — рассказал Александр Тарнавский.


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Генерал отметил, украинские войска двигаются не так быстро, как ожидалось, как "в фильмах о Второй мировой войне".

"Главное – не потерять эту инициативу. И, ну, не потерять это на практике, действиями", – подчеркнул Александр Тарнавский.

Отметим, в этом же интервью Александр Таранавский заявил, что наибольший прорыв в ходе контрнаступления еще впереди. Украинским защитникам нужно по крайней мере дойти до города Токмак Запорожской области. Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ, подчеркнул генерал. 

Читайте также на портале "Комментарии" — во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, с конгрессменами, с военным руководством Штатов, президент Украины заявил, что ВСУ освободят Бахмут (Донецкая область) и еще два города (не уточнив какие). При этом подчеркнул, что есть некий очень комплексный план. Тем временем в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что танки украинцев прорвали главную линию обороны России в Запорожской области. Зачем Зеленский заявил о грядущей деоккупации Бахмута и не только? О чем говорит ситуация, складывающаяся сейчас на фронтах российско-украинской войны (военном, дипломатическом и так далее)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/2023/09/23/europe/ukraine-biggest-counteroffensive-to-come-intl-hnk/index.html?fbclid=IwAR06WIuzVhT-RWId6IdF1wSMq02t-52t6JD5mVdjQYvzv5xyB7AjaYcWmAY
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