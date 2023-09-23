Есть новый прорыв обороны россиян: в ВСУ назвали населенный пункт

Контрнаступление ВСУ на Мелитопольском направлении набирает обороты. Украинские защитники прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" рассказал командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", — рассказал Александр Тарнавский.

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Генерал отметил, украинские войска двигаются не так быстро, как ожидалось, как "в фильмах о Второй мировой войне".

"Главное – не потерять эту инициативу. И, ну, не потерять это на практике, действиями", – подчеркнул Александр Тарнавский.

Отметим, в этом же интервью Александр Таранавский заявил, что наибольший прорыв в ходе контрнаступления еще впереди. Украинским защитникам нужно по крайней мере дойти до города Токмак Запорожской области. Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ, подчеркнул генерал.

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