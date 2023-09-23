В ВСУ ответили, когда произойдет самый большой прорыв обороны РФ

Наибольший прорыв в этом контрнаступлении еще впереди. Украинским защитникам нужно по крайней мере дойти до города Токмак Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает "CNN".

Александр Тарнавский. Фото: из открытых источников

И дня не проходит, чтобы украинские защитники не имели успехов в продвижении на Мелитопольском направлении. Пусть это продвижение не такое стремительное, как хотелось бы, но оно есть. Идет постоянное уничтожение войск противника, шаг за шагом наши воины деоккупируют свои земли и закрепляются на новых позициях.

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По словам украинского генерала, большой прорыв ВСУ в этом контрнаступлении произойдет после восстановления контроля над Токмаком.

Александр Тарнавский добавил, что сейчас оккупанты полагаются на глубину своей линии обороны там.

"Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ", — подчеркнул Тарнавский.

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