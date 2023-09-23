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В ВСУ ответили, когда произойдет самый большой прорыв обороны РФ

Генерал Тарнавский считает, что самый большой прорыв в контрнаступлении произойдет после Токмака

сегодня, 07:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Наибольший прорыв в этом контрнаступлении еще впереди. Украинским защитникам нужно по крайней мере дойти до города Токмак Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает "CNN".

В ВСУ ответили, когда произойдет самый большой прорыв обороны РФ

Александр Тарнавский. Фото: из открытых источников

И дня не проходит, чтобы украинские защитники не имели успехов в продвижении на Мелитопольском направлении. Пусть это продвижение не такое стремительное, как хотелось бы, но оно есть. Идет постоянное уничтожение войск противника, шаг за шагом наши воины деоккупируют свои земли и закрепляются на новых позициях.


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По словам украинского генерала, большой прорыв ВСУ в этом контрнаступлении произойдет после восстановления контроля над Токмаком.

Александр Тарнавский добавил, что сейчас оккупанты полагаются на глубину своей линии обороны там.

"Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ", — подчеркнул Тарнавский.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, с конгрессменами, с военным руководством Штатов, президент Украины заявил, что ВСУ освободят Бахмут (Донецкая область) и еще два города (не уточнив какие). При этом подчеркнул, что есть некий очень комплексный план. Тем временем в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что танки украинцев прорвали главную линию обороны России в Запорожской области. Зачем Зеленский заявил о грядущей деоккупации Бахмута и не только? О чем говорит ситуация, складывающаяся сейчас на фронтах российско-украинской войны (военном, дипломатическом и так далее)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-22-23/index.html
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