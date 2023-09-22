Зачем Зеленский заявил о деоккупации Бахмута – что происходит на фронтах

Во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, с конгрессменами, с военным руководством Штатов, президент Украины заявил, что ВСУ освободят Бахмут (Донецкая область) и еще два города (не уточнив какие). При этом подчеркнул, что есть некий очень комплексный план. Тем временем в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что танки украинцев прорвали главную линию обороны России в Запорожской области. Зачем Зеленский заявил о грядущей деоккупации Бахмута и не только? О чем говорит ситуация, складывающаяся сейчас на фронтах российско-украинской войны (военном, дипломатическом и так далее)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Зеленский пошел на вынужденный шаг

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, что у Зеленского была непростая дискуссия в Конгрессе, во время встреч с представителями обеих палат.

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"Ему задавали много острых вопросов, об этом пишет и западная пресса, и наша. Требовали дать ответ – какой у Украины план, чтобы США и далее могли ее поддерживать финансово и военно. Зеленскому важно было убедить тех, кто будет иметь отношение к обсуждению выделения помощи Украине в размере 24 млрд долларов, что мы эти средства потратим эффективно. В том числе на фронте", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что капиталовложения США в мировую демократию зачастую оказывались провальными. Достаточно вспомнить печальные примеры Вьетнама, Афганистана, Ирака.

обнадеживает. Но мы понимаем, что в значительной мере решение тут зависит не только от Белого дома, но и от Конгресса в целом". "Так что и республиканцы, и демократы, голосуя за очередную поддержку Украине, несут ответственность перед своими избирателями. Особенно на фоне грядущих (в ноябре 2024 года) президентских выборов и выборов в Сенат, – акцентирует Валерий Клочок. – Конечно, заявление президента Байдена о том, что помощь не будет прекращаться

Именно поэтому, считает эксперт, прозвучало заявление Зеленского о грядущей деоккупации Бахмута и еще двух городов.

"Это был вынужденный шаг. Партнеры нам четко дают понять, что ожидают успехов ВСУ на поле боя. И президент анонсировал один из таких успехов, – поясняет Валерий Клочок. – Хотят партнеры также понять, какой стратегический план имеет наше высшее военно-политическое руководство не только в противостоянии с Россией, но и в ракурсе укрепления демократии, проведения необходимы реформ и так далее. Просто эта часть вопросов была не столь медийно подсвечена, как заявление об освобождении Бахмута".

Как на военном, так и на дипломатическом фронте мы имеем успехи

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

"Зеленский заявил о грядущей деоккупации Бахмута (и не только) в связи с тем, что у американцев есть определенные ожидания. Связаны они с тем, что они передают нам вооружение, предоставляют другую помощь. И им хочется, общаясь со своим электоратом, приводить примеры эффективного использования такого рода помощи".

Именно потому, считает эксперт, Зеленский сделал акценты на освобождении Бахмута, которое обязательно произойдет.

"Этот город довольно долго был в "сводках с полей", месяцами не сходил с новостных лент. Он является сакральным для РФ, которая положила там десятки тысяч своих вояк. И потеря Бахмута для России будет крайне болезненна. Причем не столько в военно-стратегическом плане, сколько в политичесом. Ведь страна-агрессор долго раскручивала эту тему", – напоминает Игорь Петренко.

С другой стороны, продолжает он, такие заявления Зеленского могут иметь целью отвлекающий эффект. Чтобы противник сосредоточил свое внимание где-то, а мы нанесли удар совсем в другом месте.

Буквально сегодня появилась информация, что вновь атакован Крымский мост. Украина продолжает работу по уничтожению противника в Мелитополе, в других местах сосредоточения живой силы и техники захватчиков", – акцентирует эксперт. "Если говорить о ситуации в целом на фронтах, у нас имеются определенные успехи, есть сдержанный оптимизм. Имеем и прорыв фактически главной линии обороны противника на Запорожском направлении. Проводятся достаточно успешные атаки на тылы оккупантов — в том же Крыму

На дипломатическом фронте, по его мнению, следует отметить успешный визит президента Зеленского в США. Его выступления на Генассамблее ООН, на Совбезе ООН, встречи с руководством США и не только, акценты на формуле мира.

с акцентом на усиление ПВО. В целом динамика позитивная", – констатирует Игорь Петренко. "Так что как на военном, так и на дипломатическом фронте мы имеем успехи. Где-то — более локальные, где-то — более широкие. Да, мы пока не получили ракет ATACMS, но вопрос дискутируется. Зато мы получили новый пакет военной помощи

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