Деоккупируем Бахмут и еще два города: Зеленский заинтриговал в ходе визита в США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинские защитники делают все возможное, чтобы в скором времени освободить Бахмут Донецкой области и еще два города. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Владимир Зеленский сделал во время своего визита в Вашингтон.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
При этом Владимир Зеленский отказался назвать города, которые защитники намерены освободить.
Отметим, разговоры о возможной деоккупации Бахмута значительно активизировались в августе, когда ВСУ усилил давление на этом направлении, начав активно продвигать по флангах на подступах к городу. В конце августа генерал-полковник Александр Сырский во время встречи с украинскими военными, которые выполняют задачи на переднем крае заявил о важности осовобождения сел, которые прилегают к Бахмуту. Это, по мнению генерала, станет главным залогом возвращения города под контроль Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — возможна ли перезагрузка ООН – что станет самым важным в ходе визита Зеленского в США. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.
Также издание "Комментарии" сообщало – первые итоги визита Зеленского в США – на что стоит обратить внимание.
Ранее "Комментарии" сообщал — танки ВСУ прорвали главную линию обороны России: в ISW назвали направление.
Обсуждения
Новости