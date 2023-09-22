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Деоккупируем Бахмут и еще два города: Зеленский заинтриговал в ходе визита в США

Президент заинтриговал заявлением о скором освобождении Бахмута и еще двух городов

сегодня, 09:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники делают все возможное, чтобы в скором времени освободить Бахмут Донецкой области и еще два города. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Владимир Зеленский сделал во время своего визита в Вашингтон.

Деоккупируем Бахмут и еще два города: Зеленский заинтриговал в ходе визита в США

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента


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"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города", – заявил украинский лидер.

При этом Владимир Зеленский отказался назвать города, которые защитники намерены освободить.                                             

"Я не скажу, какие именно города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень, очень комплексный план", — заинтриговал Зеленский.

Отметим, разговоры о возможной деоккупации Бахмута значительно активизировались в августе, когда ВСУ усилил давление на этом направлении, начав активно продвигать по флангах на подступах к городу. В конце августа генерал-полковник Александр Сырский во время встречи с украинскими военными, которые выполняют задачи на переднем крае заявил о важности осовобождения сел, которые прилегают к Бахмуту. Это, по мнению генерала, станет главным залогом возвращения города под контроль Украины.

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